Peregrinos de diferentes regiões do país participam da Caminhada da Fé neste sábado em Macaé - Foto: Ilustração

Peregrinos de diferentes regiões do país participam da Caminhada da Fé neste sábado em MacaéFoto: Ilustração

Publicado 14/05/2026 13:45

Macaé - As primeiras horas da manhã deste sábado prometem transformar as ruas de Macaé em um grande cenário de devoção, esperança e encontros emocionantes. Com quase 7 mil inscritos confirmados, a tradicional Caminhada da Fé chega à edição de 2026 consolidada como um dos maiores movimentos religiosos populares do interior do Estado do Rio.

A concentração começa ainda de madrugada, na Praça do Visconde, de onde milhares de peregrinos partirão às 5h em direção ao Parque de Exposições de Córrego do Ouro. Serão 34 quilômetros percorridos entre orações, silêncio, lágrimas, músicas religiosas, abraços e histórias pessoais que transformam o trajeto em muito mais do que uma caminhada.

O evento, organizado pela Paróquia Santo Antônio, já ultrapassa os limites da cidade e atrai participantes de diferentes regiões do país. Fiéis vindos de estados como Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina desembarcaram em Macaé nos últimos dias para participar da romaria.

Para muitos, o percurso representa um momento de agradecimento. Para outros, é tempo de reflexão, renovação espiritual e pedidos feitos em meio ao esforço físico da subida rumo à serra.

O pároco Gleison Lima destacou que a caminhada cresceu de forma espontânea ao longo dos anos e passou a reunir pessoas de diferentes religiões, idades e histórias de vida.

“A Caminhada da Fé ganhou uma dimensão muito maior do que imaginávamos. Hoje ela pertence às pessoas que encontram nesse percurso um propósito, um momento de encontro consigo mesmas e com Deus. Cada participante carrega uma história, uma promessa, uma gratidão ou um pedido no coração”, afirmou.

A origem da caminhada começou de forma simples, em 2012, quando apenas três amigos decidiram enfrentar um longo percurso como experiência de fé e resistência física. No ano seguinte, a primeira edição oficial reuniu pouco mais de cem participantes. Desde então, o evento cresceu rapidamente e passou a integrar o calendário religioso da região.

Ao longo das estradas que ligam o Centro de Macaé à região serrana, o cenário costuma chamar atenção pela mistura de emoção e solidariedade. Pessoas desconhecidas dividem água, palavras de incentivo, alimentos e apoio emocional durante todo o caminho. Há quem faça o percurso caminhando, correndo ou até de bicicleta, todos impulsionados pelo mesmo sentimento coletivo.

Para garantir segurança e suporte aos participantes, uma grande estrutura foi preparada pela organização. Equipes de apoio estarão distribuídas em pontos estratégicos com hidratação, atendimento médico, ambulâncias e suporte logístico durante toda a jornada.

Além da inscrição oficial, os participantes também podem adquirir a camisa da caminhada, que acabou se tornando símbolo tradicional do evento entre os peregrinos mais antigos.

A expectativa da organização é de mais uma edição marcada por forte participação popular, emoção e demonstrações de fé ao longo dos quilômetros que levam até a serra macaense.