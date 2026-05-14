Funcionários da BRK participaram de palestras sobre ética, integridade e combate ao assédio moral em MacaéFoto: Divulgação
Ética e respeito ganham espaço no ambiente corporativo em ação promovida pela BRK em Macaé
Palestras reuniram funcionários para discutir integridade, combate ao assédio moral e fortalecimento de uma cultura organizacional mais segura
Histórias reais e emoção marcam palestra do Maio Amarelo para jovens em Macaé
Relatos sobre perdas, acidentes e superação transformaram encontro em um forte alerta sobre responsabilidade no trânsito
Fé move milhares de peregrinos em caminhada histórica rumo à serra de Macaé
Com quase 7 mil inscritos, jornada de 34 quilômetros reúne promessas, superação e emoção pelas estradas da região
Ética e respeito ganham espaço no ambiente corporativo em ação promovida pela BRK em Macaé
Palestras reuniram funcionários para discutir integridade, combate ao assédio moral e fortalecimento de uma cultura organizacional mais segura
Entre montanhas e reggae, Sana prepara noite histórica com Edson Gomes e atrações nacionais
Festival celebra 15 anos no coração do distrito de Macaé e promete reunir fãs de várias regiões em uma grande celebração da cultura reggae
Mudanças climáticas e crescimento urbano entram no centro do debate sobre o futuro de Macaé
Especialistas, técnicos e moradores discutem estratégias ambientais e gestão de riscos na revisão do Plano Diretor da cidade
Nicotina ganha nova cara e preocupa especialistas com avanço entre adolescentes
Campanha do Dia Mundial sem Tabaco acende alerta sobre cigarros eletrônicos, narguilé e estratégias que atraem jovens para a dependência
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.