Funcionários da BRK participaram de palestras sobre ética, integridade e combate ao assédio moral em Macaé - Foto: Divulgação

Funcionários da BRK participaram de palestras sobre ética, integridade e combate ao assédio moral em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 14/05/2026 13:44

Macaé - Diálogo, responsabilidade e respeito estiveram no centro das discussões promovidas nesta terça-feira em Macaé, durante uma série de palestras realizadas pela BRK Ambiental com funcionários da unidade local. A iniciativa integrou as ações do Mês Nacional da Ética e do Combate ao Assédio Moral e reforçou a importância da construção de ambientes profissionais mais humanos, transparentes e seguros.

A programação mobilizou colaboradores de diferentes setores da empresa em encontros voltados à conscientização sobre ética, integridade e responsabilidade nas relações de trabalho. A proposta foi estimular reflexões sobre comportamentos cotidianos, respeito entre equipes e o papel de cada profissional na manutenção de um ambiente saudável.

Durante as palestras, os participantes também receberam orientações sobre práticas de compliance, conjunto de ações internas que busca garantir o cumprimento de normas, leis e princípios éticos dentro das organizações.

A embaixadora de compliance da unidade de Macaé, Mariana Lima, destacou que a integridade precisa estar presente nas atitudes mais simples do dia a dia profissional.

“Compliance não se resume apenas a regras e procedimentos. É uma postura construída diariamente, baseada no respeito às pessoas, na responsabilidade e na coragem de fazer o correto, mesmo em situações difíceis. Cada colaborador tem um papel importante nesse processo”, afirmou.

A ação também abordou o combate ao assédio moral no ambiente corporativo, tema que vem ganhando cada vez mais espaço nas discussões sobre saúde emocional e relações profissionais no país. O objetivo foi reforçar a importância do acolhimento, da escuta e da valorização de comportamentos respeitosos dentro das equipes.

Segundo a empresa, agir com integridade significa adotar condutas éticas em todas as etapas do trabalho, desde o cumprimento de processos até o respeito às pessoas e à legislação.

O diretor da unidade, Guilherme Pimentel, ressaltou que iniciativas voltadas à conscientização fortalecem a cultura organizacional e ajudam a consolidar relações mais equilibradas no ambiente corporativo.

“Promover momentos como esse é essencial para reforçar nossos valores e garantir que todos os colaboradores se sintam seguros, respeitados e comprometidos com uma cultura baseada na ética e na transparência”, destacou.

A iniciativa também buscou aproximar os funcionários de temas ligados à convivência saudável e à responsabilidade coletiva, ampliando o debate sobre práticas que contribuem para ambientes de trabalho mais inclusivos e equilibrados.