Sana volta a receber milhares de fãs em festival que reúne grandes nomes do reggae nacional em meio às montanhas da Região Serrana de Macaé - Foto: Divulgação

Sana volta a receber milhares de fãs em festival que reúne grandes nomes do reggae nacional em meio às montanhas da Região Serrana de MacaéFoto: Divulgação

Publicado 14/05/2026 13:44

Macaé - A música vai ecoar entre as montanhas do Sana no próximo dia 23 de maio, quando o distrito de Macaé volta a respirar reggae em uma das edições mais aguardadas dos últimos anos. O Sana Reggae Festival completa 15 anos de história consolidado como um dos maiores eventos do gênero no Brasil e promete transformar novamente a Cidade do Reggae em ponto de encontro para milhares de fãs, artistas e amantes da cultura jamaicana.

Com uma atmosfera marcada pela conexão com a natureza, paz e musicalidade, o festival cresceu ao longo dos anos e ultrapassou as fronteiras da Região Serrana de Macaé. Hoje, o evento atrai público de diferentes estados e fortalece o Sana como referência nacional no circuito reggae.

O grande destaque desta edição será o cantor Edson Gomes, considerado um dos maiores nomes do reggae nacional. Dono de clássicos que atravessam gerações, o artista chega ao festival acompanhado da banda Cão de Raça. Canções como “Campo de Batalha” e “Malandrinha” costumam transformar os shows em verdadeiros corais ao ar livre, embalados por letras de resistência, consciência social e crítica política.

Outro nome histórico confirmado é Dom Luiz, referência pioneira do reggae brasileiro e autor de músicas conhecidas do público, como “Expresso Casimiro Sana”. O artista sobe ao palco acompanhado dos convidados Marcelo Constant e Vitória da Glória.

A programação também reúne artistas que representam diferentes vertentes do reggae e da música alternativa. Entre as atrações confirmadas estão Bob Marley Cover, Kamaphen Tawa, Thiago Via Jah, Maico Dias, Skanamente e Vitória da Glória. Nos intervalos, a energia do evento continua com o comando do DJ Andread, responsável por manter a vibração do público na Cidade do Reggae.

A produtora Patrícia Veiga, da Naturalmente Sana, destacou a trajetória construída pelo festival ao longo de uma década e meia.

“São 15 anos de muita resistência, dedicação e amor pela cultura reggae. O festival cresceu junto com o público e se tornou um espaço importante para a música, para os artistas independentes e para o fortalecimento cultural do Sana”, afirmou.

Além da programação musical, o evento também movimenta a economia local. Pousadas, restaurantes, campings e comerciantes do distrito costumam registrar aumento no fluxo de visitantes durante o festival, que já faz parte do calendário cultural da região.

Os ingressos seguem à venda pela plataforma Ticketmaster. O festival também disponibiliza ingresso solidário mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível, garantindo valor de meia-entrada ao público participante.

A programação começa às 18h e promete uma noite marcada por clássicos do reggae, encontros musicais e uma atmosfera que mistura natureza, cultura e celebração.

Programação completa - DJ Andread abre o evento e também comanda os intervalos da noite. Em seguida, sobem ao palco Skanamente, Bob Marley Cover, Kamaphen Tawa, Maico Dias e Thiago Via Jah. A programação principal segue com Dom Luiz, acompanhado dos convidados Marcelo Constant e Vitória da Glória. Encerrando a celebração dos 15 anos do festival, Edson Gomes e banda Cão de Raça comandam o grande show da noite.

Serviço - O Sana Reggae Festival acontece no dia 23 de maio, a partir das 18h, na Cidade do Reggae, no centro do Sana, distrito de Macaé. Os ingressos podem ser adquiridos em Ticketmaster. Mais informações também estão disponíveis no perfil oficial do evento no Instagram do Sana Reggae Festival.