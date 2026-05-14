Policiais civis monitoraram a movimentação no bairro Aroeira antes de realizarem a abordagem aos suspeitos - Foto: Douglas Smmithy

Policiais civis monitoraram a movimentação no bairro Aroeira antes de realizarem a abordagem aos suspeitosFoto: Douglas Smmithy

Publicado 14/05/2026 13:44

Macaé - A movimentação constante de usuários, a troca rápida de sacolas e o entra e sai em um beco chamaram a atenção da Polícia Civil no bairro Aroeira, em Macaé. O cenário terminou com dois homens presos por tráfico de drogas durante uma ação realizada em um dos pontos mais conhecidos da criminalidade na localidade, a chamada “Escadinha”.

A operação foi coordenada pelos delegados Pedro Emílio e Victor Azevedo, da 123ª DP de Macaé. Segundo a polícia, as equipes realizavam diligências e monitoravam a esquina das ruas Prefeito Juvenal Barreto e Joaquim Alberto de Brito Pinto quando identificaram uma intensa movimentação de usuários comprando entorpecentes no local.

De acordo com os agentes, os suspeitos utilizavam um esconderijo improvisado em um beco próximo para armazenar as drogas e retiravam o material sempre que surgia uma nova negociação. Durante o monitoramento, os policiais flagraram um dos envolvidos pegando uma sacola escondida debaixo de uma pedra antes de retornar ao ponto de venda.

A abordagem aconteceu no momento em que outro usuário chegou ao local. Os agentes cercaram os suspeitos e apreenderam sacolés de cocaína e um aparelho celular. Os dois homens foram encaminhados para a 123ª Delegacia de Polícia, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforçou que denúncias anônimas podem auxiliar nas investigações e no combate ao tráfico de drogas em Macaé. Informações podem ser enviadas pelo WhatsApp da 123ª DP, pelo número (22) 98831-8043. O sigilo é garantido.