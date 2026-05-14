Policiais civis monitoraram a movimentação no bairro Aroeira antes de realizarem a abordagem aos suspeitosFoto: Douglas Smmithy
Ação da Polícia Civil termina com dois suspeitos presos por tráfico em ponto conhecido da Aroeira
Investigação da 123ª DP flagrou movimentação intensa de venda de drogas na região da "Escadinha", em Macaé
Fé move milhares de peregrinos em caminhada histórica rumo à serra de Macaé
Com quase 7 mil inscritos, jornada de 34 quilômetros reúne promessas, superação e emoção pelas estradas da região
Ética e respeito ganham espaço no ambiente corporativo em ação promovida pela BRK em Macaé
Palestras reuniram funcionários para discutir integridade, combate ao assédio moral e fortalecimento de uma cultura organizacional mais segura
Entre montanhas e reggae, Sana prepara noite histórica com Edson Gomes e atrações nacionais
Festival celebra 15 anos no coração do distrito de Macaé e promete reunir fãs de várias regiões em uma grande celebração da cultura reggae
Mudanças climáticas e crescimento urbano entram no centro do debate sobre o futuro de Macaé
Especialistas, técnicos e moradores discutem estratégias ambientais e gestão de riscos na revisão do Plano Diretor da cidade
Nicotina ganha nova cara e preocupa especialistas com avanço entre adolescentes
Campanha do Dia Mundial sem Tabaco acende alerta sobre cigarros eletrônicos, narguilé e estratégias que atraem jovens para a dependência
Ação da Polícia Civil termina com dois suspeitos presos por tráfico em ponto conhecido da Aroeira
Investigação da 123ª DP flagrou movimentação intensa de venda de drogas na região da "Escadinha", em Macaé
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.