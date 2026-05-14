Feira da Praça Veríssimo de Melo voltou a movimentar o Centro de Macaé com gastronomia, artesanato e atrações culturais - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Feira da Praça Veríssimo de Melo voltou a movimentar o Centro de Macaé com gastronomia, artesanato e atrações culturaisFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 14/05/2026 13:44

Macaé - Cheiro de bolo caseiro no ar, artesanato espalhado pelas barracas, música ao vivo e famílias ocupando novamente um dos espaços mais tradicionais de Macaé. A retomada da feira da Praça Veríssimo de Melo devolveu movimento, convivência e oportunidades ao Centro da cidade após a revitalização do local, entregue neste mês.

Com novo formato de funcionamento e programação ampliada, a feira voltou a funcionar de segunda a sexta-feira, das 6h às 17h. Às quintas-feiras, o horário se estende até as 22h, transformando o espaço em um ponto de encontro para moradores, trabalhadores e visitantes que buscam lazer, gastronomia e cultura em meio à rotina urbana.

Cerca de 30 expositores participam diariamente da feira, oferecendo produtos variados que vão desde doces, bolos e comidas típicas até artesanato, itens da agricultura familiar e produtos da roça. A proposta é fortalecer pequenos produtores e incentivar o consumo de produtos regionais feitos de forma artesanal.

Além da movimentação econômica, a feira também aposta na convivência familiar e nas atrações culturais. O espaço passou a receber apresentações de artistas locais, atividades recreativas para crianças, brinquedos e ações voltadas ao entretenimento popular.

A nova dinâmica tem ajudado a movimentar o comércio informal e ampliar a renda de famílias que dependem da produção artesanal e da agricultura familiar.

A administradora da Feira da Praça Veríssimo de Melo, Miria Marins, destacou que o retorno do espaço representa mais do que a retomada das vendas.

“A feira sempre teve um papel importante para muitas famílias que encontram aqui uma oportunidade de renda, convivência e valorização do próprio trabalho. Estamos muito felizes em ver o público voltando a ocupar a praça novamente”, afirmou.

O ambiente revitalizado também trouxe mais conforto e segurança para quem frequenta o espaço diariamente. Ao longo do dia, moradores circulam entre as barracas em busca de produtos frescos, refeições rápidas e momentos de lazer no Centro da cidade.

Com a retomada das atividades, a expectativa dos organizadores é ampliar gradativamente o número de expositores e fortalecer ainda mais a feira como referência cultural e econômica de Macaé.