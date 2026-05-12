Distrito de Córrego do Ouro receberá obras de saneamento, drenagem e melhorias na pavimentação - Foto: Divulgação

Distrito de Córrego do Ouro receberá obras de saneamento, drenagem e melhorias na pavimentaçãoFoto: Divulgação

Publicado 12/05/2026 10:47

Macaé - Córrego do Ouro se prepara para viver uma nova etapa de transformação urbana. Após anos convivendo com desafios ligados à infraestrutura e saneamento, moradores do distrito devem acompanhar o início de um pacote de obras voltado à melhoria da mobilidade e da qualidade de vida na região serrana de Macaé.

A apresentação oficial do projeto e a entrega da Ordem de Serviço acontecem na próxima terça-feira, às 18h30, na Praça Francisco Figueiró Thomaz, localizada na Avenida Miguel Peixoto Guimarães.

O conjunto de intervenções prevê mudanças importantes no cotidiano da população, principalmente em áreas que sofrem com problemas de drenagem, esgoto e condições das vias públicas. Entre os serviços anunciados estão implantação de rede de captação de esgoto, estações elevatórias, recalque, estação de tratamento terciário, drenagem pluvial e pavimentação asfáltica.

As melhorias vão contemplar ruas estratégicas do distrito, como Antônio Paes de Oliveira Filho, conhecida como Rua 17, Alzemiro Francisco Thomaz, Rua 18, além das ruas Pedro Adami e Roberto Muniz.

O avanço da infraestrutura é aguardado por moradores que convivem diariamente com transtornos causados pelo crescimento urbano da localidade. Em períodos de chuva, alguns trechos apresentam dificuldades de escoamento, enquanto a expansão populacional ampliou a necessidade de investimentos em saneamento básico.

Segundo o secretário executivo de Saneamento, Ricardo Pereira Moreira, o projeto busca preparar o distrito para o futuro e garantir melhorias permanentes para a população.

“São obras fundamentais para acompanhar o crescimento da região e promover melhorias duradouras para toda a comunidade”, destacou.

A iniciativa integra um conjunto de investimentos voltados para diferentes regiões do município, com foco na ampliação da infraestrutura urbana e fortalecimento dos serviços básicos.

A expectativa é que as obras tragam impactos diretos não apenas na mobilidade, mas também na saúde pública, valorização imobiliária e desenvolvimento local.