Com recordes em diversas áreas, Welberth mira novos avanços para Macaé - Foto: Ilustração

Com recordes em diversas áreas, Welberth mira novos avanços para MacaéFoto: Ilustração

Publicado 11/05/2026 13:54

Macaé - Macaé vive uma sequência de indicadores positivos que vem mudando a rotina da cidade e fortalecendo a percepção de crescimento em diferentes áreas. Geração de empregos em alta, investimentos em infraestrutura, queda nos índices de criminalidade e fortalecimento da economia local colocaram o município em evidência no cenário estadual ao longo dos últimos meses.

Com mais de 111 mil votos nas eleições de 2024, o prefeito Welberth Rezende iniciou o atual mandato defendendo uma gestão focada em acelerar entregas e ampliar resultados. Desde então, a cidade passou a acumular números expressivos em setores considerados estratégicos para o desenvolvimento urbano e econômico.

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados apontam Macaé entre os municípios que mais geraram empregos formais na região. O crescimento acompanha o avanço de investimentos públicos e privados, principalmente nas áreas de petróleo, comércio, construção civil, turismo e serviços.

Além do mercado de trabalho aquecido, a cidade também conquistou destaque estadual ao vencer o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora com ações voltadas ao fortalecimento da pesca artesanal e incentivo à chamada Economia Azul. O reconhecimento reforçou a estratégia de diversificação econômica adotada pelo município, reduzindo a dependência exclusiva do setor offshore.

Na área da segurança pública, os números também chamam atenção. Informações divulgadas pelo Instituto de Segurança Pública indicam redução significativa nos principais índices de criminalidade, como roubos de rua, roubos de veículos, roubo de cargas e casos de letalidade violenta. O resultado é atribuído ao reforço em tecnologia, monitoramento, integração das forças de segurança e ampliação das ações preventivas.

Outro ponto que vem impactando diretamente a população é a transformação visual da cidade. Obras de revitalização em praças, orlas, áreas de lazer e equipamentos públicos passaram a fazer parte da paisagem urbana. A entrega da nova Praça Veríssimo de Melo, considerada um dos cartões-postais mais tradicionais do município, reforçou esse movimento de requalificação dos espaços públicos.

Durante entrevista, Welberth destacou que, apesar dos índices positivos de aprovação da gestão, o objetivo continua sendo ampliar melhorias e alcançar quem ainda enfrenta dificuldades no dia a dia.

“Sabemos que avançamos muito, mas também entendemos que ainda há desafios importantes. Nosso foco continua sendo melhorar a qualidade de vida das pessoas e fazer a cidade crescer de forma organizada e sustentável”, afirmou.

A gestão municipal também aposta em programas de qualificação profissional, fortalecimento da agricultura, incentivo ao empreendedorismo e ampliação de projetos sociais como pilares para sustentar o crescimento econômico da cidade nos próximos anos.

Com investimentos distribuídos em diferentes setores, Macaé tenta consolidar uma nova fase administrativa marcada pela expansão econômica, modernização urbana e aumento da capacidade de serviços públicos.