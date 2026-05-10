Espaço virou um verdadeiro palco de expressão artística durante a Mostra Cultural Beach Burguer - Foto: Divulgação

Espaço virou um verdadeiro palco de expressão artística durante a Mostra Cultural Beach BurguerFoto: Divulgação

Publicado 10/05/2026 19:04

Macaé - As cores ganharam vida diante dos olhos do público no sábado (9), na Praia da Imbetiba, onde artistas urbanos ocuparam o anfiteatro com latas de spray, criatividade e muita identidade cultural. O espaço virou um verdadeiro palco de expressão artística durante a Mostra Cultural Beach Burguer, evento que mistura arte, música e gastronomia em uma programação pensada para aproximar moradores, visitantes e talentos da região.

Enquanto as telas eram preenchidas em tempo real, famílias, jovens e curiosos acompanhavam cada detalhe das pinturas, em uma experiência interativa que deu novos contornos ao cenário da orla macaense. A iniciativa funciona como um aquecimento para o tradicional Festival de Hambúrguer, marcado para o último fim de semana do mês, na Praia dos Cavaleiros.

Ao todo, dez grafiteiros participaram das intervenções artísticas, produzindo obras que vão integrar a ambientação oficial do festival gastronômico. A proposta reforça a valorização da arte urbana e fortalece a economia criativa, transformando cultura em ferramenta de conexão entre diferentes públicos.

A programação começou ainda na sexta-feira (8), com apresentações de artistas do grafite e música comandada pelo DJ Ferk. Já neste sábado, o som ficou por conta da DJ Luiza Aguiar, que embalou o público com uma seleção musical variada e descontraída, criando um clima leve à beira-mar.

Entre os destaques da mostra, obras inspiradas na força feminina, na natureza e na relação entre arte e alimentação chamaram atenção de quem passou pelo local. O público acompanhou de perto cada etapa da criação, desde os primeiros traços até os detalhes finais das pinturas.

Morador de Rio das Ostras, um dos visitantes contou que ficou impressionado com a proposta cultural realizada em espaço aberto e acessível à população. O movimento também atraiu famílias inteiras, que aproveitaram o sábado para passear pela orla e prestigiar os artistas locais.

Além do grafite, o festival gastronômico previsto para o fim do mês promete reunir 26 estabelecimentos especializados em hambúrguer artesanal, além de atrações musicais, dança, artesanato e literatura. A expectativa é de grande movimentação turística e fortalecimento do comércio local durante o evento.

A ocupação cultural de espaços públicos vem consolidando a Praia da Imbetiba como um dos principais pontos de encontro artístico da cidade, reunindo lazer, entretenimento e valorização da produção cultural regional em um único ambiente.

Legenda para foto: Grafiteiros transformaram o anfiteatro da Praia da Imbetiba em uma galeria a céu aberto durante a Mostra Cultural Beach Burguer.