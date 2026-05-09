Moradores de Córrego do Ouro vão conhecer detalhes das obras previstas para a região - Foto: Ilustração

Moradores de Córrego do Ouro vão conhecer detalhes das obras previstas para a regiãoFoto: Ilustração

Publicado 09/05/2026 18:07

Macaé - Moradores de Córrego do Ouro devem começar a ver, nos próximos meses, mudanças importantes na infraestrutura do distrito. A entrega da Ordem de Serviço e a apresentação oficial do projeto de obras acontecerão na próxima terça-feira, 12 de maio, às 19h30, na Praça Francisco Figueiró Thomaz, localizada na Avenida Miguel Peixoto Guimarães.

O pacote de intervenções reúne obras de saneamento básico, drenagem e mobilidade urbana, consideradas fundamentais para acompanhar o crescimento da região e melhorar a rotina da população. A expectativa é reduzir problemas antigos relacionados ao escoamento de água, tratamento de esgoto e condições das vias públicas.

Entre as melhorias previstas estão implantação de rede de captação de esgoto, construção de estações elevatórias, sistemas de recalque e instalação de estação de tratamento terciário. O projeto também contempla serviços de drenagem e pavimentação asfáltica em importantes ruas da localidade.

Serão beneficiadas as ruas Antônio Paes de Oliveira Filho, conhecida como Rua 17, Alzemiro Francisco Thomaz, chamada de Rua 18, além das ruas Pedro Adami e Roberto Muniz.

O investimento busca oferecer mais qualidade de vida, segurança sanitária e melhores condições de circulação para moradores e comerciantes da região. A proposta também fortalece o desenvolvimento urbano do distrito, que vem registrando crescimento populacional e aumento da demanda por infraestrutura.

A apresentação pública do projeto permitirá que os moradores conheçam detalhes técnicos das intervenções e acompanhem de perto as etapas previstas para execução das obras.