Equipes do Hospital Público de Macaé intensificam atendimento infantil com mutirões cirúrgicos e acolhimento às famílias - Foto: João Barreto

Equipes do Hospital Público de Macaé intensificam atendimento infantil com mutirões cirúrgicos e acolhimento às famíliasFoto: João Barreto

Publicado 08/05/2026 11:30

Macaé - Famílias que aguardavam por cirurgias infantis em Macaé começaram 2026 com uma notícia que trouxe alívio e esperança. O Hospital Público de Macaé já ultrapassou a marca de 100 cirurgias pediátricas realizadas somente neste ano, resultado de uma força-tarefa criada para acelerar atendimentos e reduzir o tempo de espera de crianças da rede pública.

O próximo passo dessa mobilização acontece neste sábado (9), com mais um mutirão voltado ao público infantil. Desta vez, os procedimentos serão destinados a crianças entre 3 e 10 anos que necessitam de hernioplastia umbilical, cirurgia indicada para correção de hérnias.

A iniciativa faz parte de uma série de ações adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde para ampliar o acesso aos serviços especializados e garantir atendimento mais rápido para os pequenos pacientes.

Desde janeiro, o Hospital Público de Macaé já promoveu oito mutirões, além dos procedimentos realizados dentro da rotina hospitalar. As cirurgias incluem intervenções consideradas de média complexidade, como postectomia, indicada para correção de fimose, e herniorrafia, utilizada para tratar hérnias.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Simone Sales, os resultados alcançados já refletem diretamente na fila de espera por procedimentos pediátricos.

“Os mutirões permitiram avanços importantes. Hoje já não temos mais pacientes aguardando pela cirurgia de postectomia, o que representa mais qualidade de vida e tranquilidade para muitas famílias”, destacou.

Além da estrutura médica, o atendimento também aposta no acolhimento humanizado das crianças e responsáveis. Os mutirões contam com atuação integrada de cirurgiões pediátricos, anestesistas, enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, psicólogos e assistentes sociais.

O suporte emocional oferecido às famílias faz diferença principalmente para crianças que enfrentam o primeiro procedimento cirúrgico da vida. Em muitos casos, a ansiedade dos pais e o medo dos pequenos dão lugar à sensação de segurança transmitida pelas equipes da unidade hospitalar.

A Secretaria de Saúde reforça que os mutirões vêm se consolidando como uma estratégia importante para agilizar consultas, exames e cirurgias, reduzindo demandas reprimidas e ampliando o acesso da população aos serviços públicos.

Com o avanço das ações, a expectativa é ampliar ainda mais a oferta de procedimentos ao longo do ano, garantindo mais dignidade, cuidado e qualidade no atendimento infantil em Macaé.