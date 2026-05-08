Estabelecimentos de Macaé serão reconhecidos por boas práticas sanitárias e compromisso com a qualidade no atendimento ao público - Foto: Divulgação

Estabelecimentos de Macaé serão reconhecidos por boas práticas sanitárias e compromisso com a qualidade no atendimento ao públicoFoto: Divulgação

Publicado 08/05/2026 11:29

Macaé - Consumidores cada vez mais atentos à qualidade dos alimentos e à higiene dos estabelecimentos ganharão um importante aliado em Macaé. A Coordenadoria Especial de Vigilância Sanitária confirmou para o próximo dia 26 de maio a entrega de mais uma etapa do Selo da Higiene ABC, certificação que reconhece empresas comprometidas com segurança alimentar e boas práticas sanitárias.

Ao todo, 34 estabelecimentos da cidade serão contemplados nesta nova fase do programa, que envolve treinamento, acompanhamento técnico e avaliações realizadas pelas equipes da Vigilância Sanitária.

O selo funciona como uma referência para os clientes, que conseguem identificar de forma mais clara quais locais seguem corretamente as normas de higiene, armazenamento e manipulação de alimentos. A iniciativa também estimula melhorias contínuas no setor gastronômico e fortalece a confiança do consumidor.

Durante o processo de categorização, os estabelecimentos passam por inspeções técnicas e recebem orientações educativas voltadas à adequação sanitária dos espaços, desde cozinhas e estoques até procedimentos adotados pelos funcionários.

Segundo a coordenadora da Vigilância Sanitária, Camila Almeida da Silva Salles, a proposta vai além da fiscalização e busca criar uma relação de parceria com comerciantes e empresários do setor alimentício.

“A categorização sanitária traz mais transparência para a população, porque permite que os consumidores reconheçam os estabelecimentos que seguem as melhores práticas de higiene e segurança alimentar”, explicou.

Camila também destacou o caráter educativo da iniciativa, que prioriza orientação e conscientização durante as visitas técnicas.

“A Vigilância Sanitária atua de maneira educativa durante todo o processo. O objetivo é orientar os empresários, ajudar na adequação dos espaços e garantir equilíbrio entre o crescimento dos estabelecimentos e a proteção da saúde pública”, afirmou.

Entre os locais que receberão o Selo da Higiene ABC estão restaurantes, cafeterias, hotéis, hamburguerias, pizzarias e lanchonetes conhecidas da população macaense. A lista inclui empresas como Hyatt Place, Hotel Dubai, Yashi Gastronomia, Maiana Burger, Casa de Bolos, Sansai, Café Urbano, Boteco Adonias e diversas outras.

Além de representar reconhecimento para os estabelecimentos, o selo também fortalece a imagem de Macaé como um município que investe na qualidade dos serviços oferecidos à população e aos visitantes.

A expectativa é que novas etapas do programa continuem ampliando o número de empresas participantes, incentivando melhorias permanentes no setor de alimentação da cidade.