Vereador Marvel Maillet defendeu a importância das artes marciais como ferramenta de educação, disciplina e transformação social durante sessão na Câmara de MacaéFoto: Reprodução
Artes marciais ganham força no debate sobre disciplina e inclusão nas escolas de Macaé
Proposta discutida na Câmara quer ampliar acesso de estudantes a modalidades como jiu-jitsu, capoeira e outras práticas esportivas voltadas à formação cidadã
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