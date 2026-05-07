Vereador Marvel Maillet defendeu a importância das artes marciais como ferramenta de educação, disciplina e transformação social durante sessão na Câmara de Macaé - Foto: Reprodução

Vereador Marvel Maillet defendeu a importância das artes marciais como ferramenta de educação, disciplina e transformação social durante sessão na Câmara de MacaéFoto: Reprodução

Publicado 07/05/2026 11:21

Macaé - Respeito, disciplina e foco foram algumas das palavras mais repetidas durante a sessão da Câmara de Macaé de quarta-feira (6), quando o vereador Marvel Maillet colocou o esporte no centro do debate educacional. Professor de educação física, capoeira e jiu-jitsu, o parlamentar apresentou um requerimento para fortalecer o ensino de artes marciais nas escolas municipais e abriu caminho para uma discussão mais ampla sobre o papel do esporte na formação de crianças e adolescentes.

A proposta foi aprovada pelos vereadores e motivou a convocação de uma audiência pública marcada para o dia 18 de junho, às 18h. O encontro vai discutir a implementação da Lei Municipal 4.661/2019, de autoria do próprio Marvel, que institui o Programa de Artes Marciais nas Escolas Municipais de Macaé.

Durante o pronunciamento, o vereador compartilhou experiências pessoais e destacou como o esporte impactou diretamente sua trajetória de vida. Segundo ele, as artes marciais vão muito além da prática física e ajudam no desenvolvimento emocional, no senso de responsabilidade e no fortalecimento da autoestima dos jovens.

“Fui muito beneficiado por essas práticas, que proporcionam disciplina, respeito e foco aos estudantes”, afirmou o parlamentar durante a sessão.

A proposta ganhou apoio por defender o esporte como ferramenta de inclusão social e prevenção à violência. A expectativa é reunir profissionais da área esportiva, representantes da educação, estudantes e famílias para ampliar o debate sobre políticas públicas voltadas à juventude.

Marvel também aproveitou a sessão para convidar professores de artes marciais e representantes da rede municipal de ensino para participarem da audiência pública. O secretário de Educação do município também deverá ser chamado para acompanhar as discussões.

Além da pauta voltada às artes marciais, o vereador apresentou outras propostas relacionadas ao incentivo ao esporte e à mobilidade urbana. Entre elas, o pedido de implantação de ciclovia na Avenida Aluísio da Silva Gomes, próximo ao Shopping Plaza Macaé e à Cidade Universitária. O parlamentar também solicitou informações sobre manutenção de ciclovias e instalação de placas de proteção aos ciclistas.

A discussão sobre esporte nas escolas cresce em Macaé em um momento em que especialistas apontam atividades esportivas como aliadas no combate à evasão escolar, no estímulo à convivência social e na construção de valores importantes para a juventude.