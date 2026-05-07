Artistas transformam telas em obras ao vivo durante evento cultural na Praia da Imbetiba, em Macaé - Foto: Divulgação

Artistas transformam telas em obras ao vivo durante evento cultural na Praia da Imbetiba, em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 07/05/2026 10:13

Macaé - Cores ganhando forma diante dos olhos do público, música espalhada pela orla e artistas transformando tinta em identidade cultural. É nesse clima que Macaé abre espaço, nesta sexta-feira (8) e sábado (9), para a Mostra Cultural Beach Burguer, evento que promete movimentar o Anfiteatro da Praia da Imbetiba com arte urbana, gastronomia e interação ao ar livre.

A programação começa ao meio-dia, com entrada gratuita, reunindo dez artistas do grafite em apresentações ao vivo. As telas produzidas durante os dois dias irão compor a cenografia oficial do Festival de Hambúrguer, marcado para o último fim de semana do mês, na Orla dos Cavaleiros.

Mais do que uma simples exposição, a proposta transforma o espaço em um verdadeiro laboratório criativo à beira-mar. O público poderá acompanhar cada detalhe da produção artística, observar técnicas, estilos e referências, além de conversar com os artistas responsáveis pelas obras.

A experiência ganha ainda mais ritmo com apresentações musicais dos DJs convidados. Na sexta-feira, o comando da trilha sonora ficará com DJ Ferk. Já no sábado, quem assume o som é a DJ Luiza Aguiar, trazendo uma atmosfera descontraída e moderna para o evento.

Organizado pelo Polo Gastronômico de Macaé, com apoio da administração municipal, o Beach Burguer já se consolidou no calendário cultural e turístico da cidade. O festival mistura gastronomia com manifestações artísticas, criando um ambiente que vai além da culinária e fortalece a economia criativa local.

Além dos hambúrgueres artesanais que costumam atrair grande público no evento principal, a proposta também aposta na valorização da cultura urbana, do artesanato, da dança, da música e da produção independente da região.

A Mostra Cultural surge justamente como uma antecipação desse universo, aproximando moradores e visitantes do processo criativo que dará identidade visual ao festival. Para quem passar pela Imbetiba, a expectativa é encontrar um cenário vibrante, com arte nas paredes, música no ar e movimento intenso na orla.