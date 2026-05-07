Artistas transformam telas em obras ao vivo durante evento cultural na Praia da Imbetiba, em MacaéFoto: Divulgação
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