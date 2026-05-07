Movimento intenso marcou o mutirão de revisão do IPTU realizado na Escola do Servidor, no Centro de Macaé - Foto: Divulgação

Movimento intenso marcou o mutirão de revisão do IPTU realizado na Escola do Servidor, no Centro de MacaéFoto: Divulgação

Publicado 07/05/2026 10:13

Macaé - Filas logo nas primeiras horas da manhã, documentos nas mãos e muitas dúvidas sobre a metragem dos imóveis movimentaram a Escola do Servidor, em Macaé, nos últimos dias. O município entrou na reta final do mutirão criado para atender moradores que identificaram divergências no cadastro imobiliário utilizado para cálculo do IPTU.

A força-tarefa termina nesta quinta-feira (7) e concentra atendimentos exclusivos voltados à revisão da metragem de imóveis. A ação ocorre das 8h às 17h, na Rua Vereador Abreu Lima, no Centro, e também pode ser feita de forma online pelo portal oficial de protocolo do município.

A procura elevada reflete o impacto da atualização cadastral realizada pela administração municipal em janeiro deste ano. Muitos moradores receberam notificações apontando alterações na área construída dos imóveis e buscaram esclarecimentos sobre os novos dados lançados no sistema.

Segundo o coordenador de Lançamento Imobiliário, Alex Cunha, a revisão aconteceu após determinações do Tribunal de Contas do Estado e devido ao crescimento urbano registrado em diversos bairros da cidade.

“O cadastro estava defasado há muitos anos. Em muitos casos, houve ampliação de imóveis sem atualização junto ao município. A revisão busca corrigir essas informações e garantir mais equilíbrio tributário”, explicou.

De acordo com o setor responsável, mais de quatro mil contribuintes eram esperados durante os três dias de mutirão. Ainda assim, a estimativa inicial pode ser menor, já que muitos moradores passaram a compreender melhor os motivos das alterações após os primeiros atendimentos.

Apesar da repercussão causada pelas notificações, o município reforça que não houve aumento da alíquota do IPTU. As mudanças ocorreram apenas em casos de atualização da área construída registrada no cadastro imobiliário.

Dentro da Escola do Servidor, o atendimento ganhou ritmo acelerado. Uma triagem inicial direciona os moradores para equipes específicas, reduzindo o tempo de espera. Segundo a coordenação, cada atendimento dura cerca de dez minutos.

A aposentada Cristina Porto, moradora do Centro, contou que procurou o mutirão após receber correspondência em casa informando a revisão.

“Recebi a carta e fiquei preocupada no início, mas fui bem atendida. Achei tudo muito organizado e consegui entender melhor a situação do imóvel”, relatou.

O morador João Alécio Viana, do bairro Visconde de Araújo, também elogiou a iniciativa e destacou a agilidade do serviço.

“O espaço está tranquilo e o atendimento foi rápido. Já consegui resolver parte da situação sem dificuldade”, afirmou.

Para solicitar a revisão, o contribuinte precisa apresentar documento oficial com foto e comprovantes da metragem correta do imóvel, como planta, croqui ou documento equivalente.

Após o protocolo, a análise será feita em até 30 dias. Durante esse período, o valor atual do IPTU permanece sem alteração e não haverá cobrança retroativa até a conclusão da avaliação técnica.