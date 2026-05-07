Pacientes começaram a ser atendidos no período noturno em mais uma estratégia para ampliar o acesso à saúde em Macaé - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Pacientes começaram a ser atendidos no período noturno em mais uma estratégia para ampliar o acesso à saúde em MacaéFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 07/05/2026 10:13

Macaé - A correria da rotina, o relógio apertado e a dificuldade de sair do trabalho sem perder o dia fizeram muita gente adiar consultas médicas em Macaé nos últimos anos. Pensando justamente nessa parcela da população, o município iniciou na quarta-feira (6) uma nova etapa de atendimentos noturnos no Centro de Especialidades Dona Alba, no Centro da cidade.

A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde busca abrir as portas para trabalhadores, mães, idosos e pacientes que enfrentam dificuldades para procurar atendimento durante o horário comercial. O mutirão segue também nesta quinta-feira (7), com consultas entre 17h e 21h.

Logo no primeiro dia, a movimentação foi intensa. Pacientes chegaram ao local em busca de atendimento em Clínica Médica, Cardiologia e Urologia. A expectativa da gestão municipal é ampliar o alcance da assistência e reduzir o tempo de espera em áreas consideradas essenciais.

A secretária de Saúde, Simone Sales, destacou que o projeto faz parte de uma estratégia contínua para tornar os serviços mais acessíveis à população.

“O atendimento noturno oferece mais flexibilidade e permite que muitas pessoas consigam cuidar da saúde sem precisar faltar ao trabalho. Além disso, conseguimos incentivar o acompanhamento preventivo e fortalecer o acesso às especialidades”, afirmou.

A proposta também inclui atendimentos aos sábados. No próximo dia 9, o Centro de Especialidades contará com consultas em Clínica Médica, Neuropediatria e Angiologia, ampliando ainda mais as opções para os moradores.

Além de facilitar o acesso, a iniciativa busca diminuir a sobrecarga em unidades de urgência, já que muitos pacientes acabam recorrendo a atendimentos emergenciais por não conseguirem encaixar consultas na rotina diária.

Os atendimentos em Clínica Médica acontecem por ordem de chegada. Já os pacientes das especialidades são chamados previamente pelo setor de Controle, Avaliação e Auditoria da Secretaria de Saúde. Para receber atendimento, é necessário apresentar documento com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS.

O cronograma do mês de maio prevê novas datas de atendimento noturno sempre às quartas e quintas-feiras. Entre as especialidades ofertadas estão Cardiologia, Urologia e Pneumologia.

O Centro de Especialidades Dona Alba fica na Rua Governador Roberto Silveira, 108, no Centro de Macaé.

Cronograma de maio

Quartas-feiras

13/05 – Clínica Médica, Urologia e Cardiologia

20/05 – Clínica Médica, Urologia e Pneumologia

27/05 – Clínica Médica, Urologia e Cardiologia

Quintas-feiras

14/05 – Clínica Médica e Cardiologia

21/05 – Clínica Médica e Cardiologia

28/05 – Clínica Médica e Cardiologia