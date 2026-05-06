Cerimônia de posse reuniu vereadores e marcou nova composição no Legislativo macaense - Foto: Junior Barbosa

Cerimônia de posse reuniu vereadores e marcou nova composição no Legislativo macaenseFoto: Junior Barbosa

Publicado 06/05/2026 11:15

Macaé - A Câmara de Macaé ganhou um novo nome no plenário com a posse de Vicente da Fox, que assumiu oficialmente o cargo de vereador nesta terça-feira (5). A mudança ocorre após o afastamento de Paulista, que deixou o Legislativo para integrar o Executivo como secretário de Cemitérios, em um movimento que redesenha o cenário político local.

Empresário e conhecido na cidade, Vicente Carneiro Cardoso, de 46 anos, chega ao parlamento com bagagem acumulada no governo municipal, onde ocupava a Secretaria de Políticas Energéticas. Durante a cerimônia, conduzida pelo presidente da Casa, Alan Mansur, o novo vereador fez o juramento, assinou o termo de posse e destacou o compromisso com a população.

Ao assumir a cadeira, Vicente ressaltou a responsabilidade do novo desafio e sinalizou disposição para contribuir com o trabalho legislativo. Ele também reconheceu o período no Executivo como uma etapa importante de aprendizado, que agora pretende levar para o debate de propostas e fiscalização das ações públicas.

Nos bastidores, a chegada do novo parlamentar é vista como um reforço técnico para a Câmara. A experiência administrativa tende a influenciar a atuação em temas estratégicos, especialmente em áreas ligadas ao desenvolvimento e à qualificação profissional, pautas que marcaram sua trajetória recente.

A mudança também evidencia a dinâmica entre os poderes municipais. A saída de um vereador para assumir secretaria e a convocação de suplente fazem parte do jogo político e impactam diretamente a composição da base governista no Legislativo. Com isso, a Câmara passa a contar com um perfil que alia vivência na gestão pública e articulação política.

A expectativa é de que a nova configuração contribua para o andamento de projetos e para o diálogo entre Executivo e Legislativo, em um momento em que decisões estratégicas seguem em pauta na cidade.