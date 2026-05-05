Abordagens educativas no Centro aproximam agentes e moradores em um diálogo direto sobre segurança no trânsito - Foto: Divulgação

Abordagens educativas no Centro aproximam agentes e moradores em um diálogo direto sobre segurança no trânsitoFoto: Divulgação

Publicado 05/05/2026 15:36

Macaé - A mobilização do Maio Amarelo tomou conta das ruas de Macaé com uma proposta clara: transformar comportamento para preservar vidas. A campanha, reconhecida internacionalmente, chegou à cidade com ações práticas, linguagem acessível e contato direto com motoristas, pedestres e estudantes.

Equipes da Secretaria de Mobilidade Urbana iniciaram as atividades com panfletagem na região central, na Praça Veríssimo de Melo, um dos pontos mais movimentados do município. No local, condutores e pedestres receberam orientações simples, mas essenciais, sobre respeito às leis de trânsito e convivência segura nas vias. Ao todo, 120 kits educativos foram distribuídos, reforçando a importância de atitudes responsáveis no dia a dia.

A programação segue ao longo do mês com uma agenda diversificada. O Circuito Escolar leva educação no trânsito para dentro das salas de aula, com atividades voltadas às crianças, enquanto palestras ampliam o debate em espaços institucionais, como o Forte Marechal Hermes. Painéis luminosos espalhados pela cidade também exibem mensagens educativas, ampliando o alcance da campanha.

O tema deste ano, voltado à empatia no trânsito, reforça um ponto essencial: enxergar o outro pode evitar tragédias. A atenção se volta especialmente para motociclistas, que representam uma parcela significativa dos registros de acidentes e estão entre os mais vulneráveis.

De acordo com o secretário Jayme Muniz, a proposta vai além da conscientização. A campanha busca mudança real de atitude, incentivando escolhas seguras e reforçando que a responsabilidade no trânsito é coletiva.

A iniciativa também ganhou força nas redes sociais, com conteúdos educativos que ampliam o alcance da mensagem e aproximam a população do tema. A expectativa é que o conjunto de ações contribua para reduzir índices de acidentes e fortalecer uma cultura de respeito nas ruas.