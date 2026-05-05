Abordagens educativas no Centro aproximam agentes e moradores em um diálogo direto sobre segurança no trânsitoFoto: Divulgação
Maio Amarelo ganha as ruas e leva alerta direto para quem vive o trânsito em Macaé
Campanha aposta em educação, presença nas ruas e diálogo com a população para reduzir acidentes e salvar vidas
Guarda Ambiental desmonta acampamento irregular e protege área verde em Macaé
Ação no Vale Encantado reforça fiscalização em Área de Preservação Permanente e convoca moradores a ajudar na proteção ambiental
Maio Amarelo ganha as ruas e leva alerta direto para quem vive o trânsito em Macaé
Campanha aposta em educação, presença nas ruas e diálogo com a população para reduzir acidentes e salvar vidas
Editais culturais movimentam Macaé com mais de R$ 1,6 milhão e live tira dúvidas de artistas
Encontro online vai orientar inscrições e ampliar acesso a recursos para projetos culturais no município
Farol Velho vira roteiro de história e encanta em edição especial do Walking Tour
Passeio guiado abre as portas da memória de Macaé com caminhada acessível e histórias que atravessam gerações
Capoeira toma conta do ginásio e transforma Macaé em palco de cultura e superação
Primeira Copa Carukango reúne atletas, valoriza raízes brasileiras e movimenta o esporte com energia e tradição
Macaé intensifica combate ao mosquito e reforça ações de saúde em bairros estratégicos
Levantamento do Aedes aegypti e controle de roedores avançam para reduzir riscos e proteger a população
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.