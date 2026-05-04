Agentes atuam em campo com ações de monitoramento e prevenção para garantir mais segurança sanitária - Foto: Divulgação

Agentes atuam em campo com ações de monitoramento e prevenção para garantir mais segurança sanitáriaFoto: Divulgação

Publicado 04/05/2026 13:18

Macaé - Macaé acelera o enfrentamento às doenças transmitidas por mosquitos e amplia o cuidado com a saúde pública ao colocar equipes nas ruas com ações diretas de prevenção. A mobilização reforça o compromisso com o controle de focos e a proteção da população em áreas consideradas estratégicas.

A Vigilância Ambiental em Saúde colocou em prática um plano de ação que inclui o Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti, ferramenta essencial para mapear a presença do mosquito e identificar regiões com maior risco de transmissão. A análise permite direcionar com mais precisão o trabalho das equipes, tornando as ações mais eficientes no combate a doenças como dengue, zika e chikungunya.

O levantamento acontece diariamente e orienta decisões importantes no enfrentamento às arboviroses. A partir dos dados coletados, os agentes conseguem agir de forma mais rápida, reduzindo focos e evitando a proliferação do mosquito.

Além disso, o município também intensifica o controle de roedores em bairros como Centro, Cajueiros, Imbetiba e Visconde. A iniciativa atua diretamente na prevenção de doenças como a leptospirose, ampliando a segurança sanitária e melhorando as condições de saúde urbana.

O trabalho em campo envolve vistoria de áreas, orientação aos moradores e ações preventivas que ajudam a reduzir riscos. A presença das equipes nas comunidades fortalece a conscientização e aproxima a população das medidas de cuidado.

A estratégia integra diferentes frentes de atuação e mostra que o combate às doenças exige planejamento, constância e participação coletiva. A combinação entre monitoramento técnico e ação direta contribui para um cenário mais seguro e reforça a importância da prevenção no dia a dia.

A mobilização segue como uma das principais ferramentas para evitar surtos e garantir qualidade de vida, com foco na redução de índices e no cuidado contínuo com a cidade.