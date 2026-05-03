Participantes se preparam para encarar percurso que une fé, resistência e conexão espiritual - Foto: Ilustração / Arquivo

Participantes se preparam para encarar percurso que une fé, resistência e conexão espiritualFoto: Ilustração / Arquivo

Publicado 03/05/2026 12:09

Macaé - A Caminhada da Fé vai transformar Macaé em um grande cenário de devoção e resistência física, reunindo milhares de pessoas em um percurso que mistura espiritualidade, desafio e encontro coletivo. A expectativa é de que cerca de 7 mil participantes encarem o trajeto, consolidando o evento como um dos maiores do calendário local.

O percurso terá 34 quilômetros, com saída na região central e chegada no Parque de Exposições de Córrego do Ouro. A caminhada será aberta a todos os públicos, reunindo desde fiéis em busca de conexão espiritual até atletas que veem no desafio uma oportunidade de superação. Durante o trajeto, os participantes contarão com estrutura de apoio, incluindo pontos de hidratação, assistência médica e organização logística.

A mobilização vai além da fé. A presença de visitantes de diferentes cidades e estados deve impulsionar o comércio, a rede hoteleira e diversos serviços do município. O evento também reforça o turismo religioso como um importante vetor econômico e cultural, atraindo públicos variados e fortalecendo a identidade local.

A proposta é simples, mas poderosa: cada participante seguirá no seu ritmo, carregando suas motivações pessoais. Entre passos, orações e desafios, a Caminhada da Fé deve mais uma vez marcar o calendário da cidade como uma experiência intensa, coletiva e transformadora.