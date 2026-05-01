Artistas e produtores culturais de Macaé têm até o fim de maio para inscrever projetos e disputar recursos federaisFoto: Ilustração
Cultura em cena: Macaé abre inscrições e destina mais de R$ 1,6 milhão para artistas e projetos locais
Editais da Política Nacional Aldir Blanc contemplam diversas linguagens e ampliam oportunidades para produtores culturais do município
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