Artistas e produtores culturais de Macaé têm até o fim de maio para inscrever projetos e disputar recursos federais - Foto: Ilustração

Artistas e produtores culturais de Macaé têm até o fim de maio para inscrever projetos e disputar recursos federaisFoto: Ilustração

Publicado 01/05/2026 09:40 | Atualizado 01/05/2026 09:41

Macaé - Artistas, produtores e coletivos culturais de Macaé já têm data marcada para tirar projetos do papel e disputar investimento público. A cidade abriu, nesta sexta-feira, 1º de maio, o período de inscrições para dois editais que vão destinar mais de R$ 1,6 milhão ao setor cultural, dentro da Política Nacional Aldir Blanc. O prazo segue até 29 de maio, às 17h, com seleção prevista para diferentes áreas artísticas e iniciativas comunitárias.

O primeiro edital vai contemplar 65 propostas em segmentos como música, teatro, dança, literatura, audiovisual e patrimônio cultural, com um total de R$ 1,164 milhão em recursos. Já o segundo foca na Rede Municipal de Pontos de Cultura, com cinco projetos selecionados e investimento de R$ 450 mil. A iniciativa busca fortalecer ações já existentes nos territórios e ampliar o acesso da população à cultura, com prioridade para projetos que dialoguem com a diversidade e a realidade local.

Para participar, é preciso ter mais de 18 anos, comprovar atuação cultural no município por pelo menos dois anos e realizar inscrição pela plataforma digital indicada nos editais. A seleção será feita por especialistas da área cultural, e os projetos aprovados deverão apresentar prestação de contas ao final da execução. A expectativa é movimentar a cadeia criativa, gerar oportunidades e valorizar artistas que mantêm viva a produção cultural da cidade.

Nos bastidores, o clima é de expectativa entre profissionais do setor, que veem na iniciativa uma chance concreta de financiamento e visibilidade. A abertura dos editais reforça o papel da cultura como motor econômico e social, criando espaço para novas ideias, talentos e expressões ganharem força em Macaé.