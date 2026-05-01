Trabalhadores recebem café da manhã gratuito no Terminal Cehab nas primeiras horas do dia - Foto: Rui Porto Filho

Trabalhadores recebem café da manhã gratuito no Terminal Cehab nas primeiras horas do dia Foto: Rui Porto Filho

Publicado 01/05/2026 09:32 | Atualizado 01/05/2026 09:32

Macaé - O Terminal Cehab, em Macaé, virou ponto de acolhimento logo nas primeiras horas da manhã com o início do projeto Bom Café, lançado na quinta-feira, dia 30. A proposta garante um café da manhã simples, mas essencial, para quem começa o dia cedo e passa pelo local rumo ao trabalho.

A distribuição acontece de segunda a sexta-feira, das 6h às 8h, com itens como café, leite, pão com manteiga e fruta, todos preparados e embalados para garantir segurança e praticidade. A escolha do terminal se deu pelo grande fluxo diário de pessoas, principalmente trabalhadores que enfrentam rotina corrida e muitas vezes saem de casa sem se alimentar.

A iniciativa amplia o acesso à alimentação e reforça uma política pública voltada à dignidade e ao cuidado com a população. Além de atender quem está em situação de vulnerabilidade, o projeto também alcança quem precisa de um reforço antes da jornada. A proposta é simples, mas tem impacto direto na disposição, na saúde e no bem-estar de quem depende do transporte público para seguir o dia.