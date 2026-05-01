Trabalhadores recebem café da manhã gratuito no Terminal Cehab nas primeiras horas do dia Foto: Rui Porto Filho
Café quentinho e acolhimento: projeto leva alimentação gratuita a trabalhadores em Macaé
Iniciativa no Terminal Cehab oferece café da manhã diário e reforça política de inclusão social e segurança alimentar
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Educação em foco: diretores se reúnem para avaliar desempenho e traçar metas em Macaé
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