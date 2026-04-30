Vereadores reforçam a importância da educação no trânsito para reduzir acidentes e salvar vidas em Macaé - Foto: Tiago Ferreira

Vereadores reforçam a importância da educação no trânsito para reduzir acidentes e salvar vidas em MacaéFoto: Tiago Ferreira

Publicado 30/04/2026 13:18

Macaé - A Câmara de Macaé colocou o trânsito no centro do debate após números que acendem um sinal de alerta e expõem uma realidade que afeta diretamente a rotina da população. Durante a sessão de quarta-feira, vereadores analisaram dados nacionais e locais que mostram o tamanho do problema. Em 2025, o Brasil registrou mais de 36 mil mortes no trânsito. No município, foram 39 vidas perdidas, um número que, embora menor, carrega o peso de histórias interrompidas e famílias impactadas.

O encontro ganhou força com a participação do coordenador de Educação para o Trânsito, Ralph Salvador, que apresentou um panorama das ações desenvolvidas pela área de Mobilidade Urbana, especialmente dentro da campanha Maio Amarelo. A estratégia aposta na conscientização como principal ferramenta para reduzir acidentes. Entre as iniciativas estão blitz educativas, palestras em escolas, simulações de situações reais e cursos de direção defensiva. O trabalho também alcança crianças e adolescentes por meio de projetos itinerantes que utilizam teatro e música como linguagem, com a proposta de formar uma nova geração mais consciente.

Os dados apresentados durante a sessão reforçam que a maioria dos acidentes com morte está relacionada à imprudência e à falta de atenção. A partir desse cenário, vereadores destacaram a necessidade de mudança de comportamento. A vereadora Liomar Queiroz enfatizou que respeitar as leis de trânsito é uma forma direta de preservar vidas e defendeu o fortalecimento das ações educativas. Já a vereadora Leandra Lopes levantou questionamentos sobre a atuação de operações específicas de fiscalização, enquanto recebeu como resposta que o município mantém ações contínuas, incluindo apreensões diárias de veículos irregulares.

A discussão também trouxe relatos da área da saúde. A vereadora Mayara Rezende lembrou que os acidentes de trânsito estão entre as principais causas de internação hospitalar, o que amplia o impacto do problema para além das ruas. Outro ponto levantado foi a responsabilidade familiar. O vereador Tico Jardim fez um apelo aos pais para que adotem atitudes seguras no transporte de crianças, como o uso de cinto de segurança e capacete, reforçando que pequenas decisões fazem diferença na prevenção.

O debate evidencia que o enfrentamento à violência no trânsito exige mais do que fiscalização. A combinação entre educação, responsabilidade individual e políticas públicas aparece como caminho para reduzir números e preservar vidas. Em meio a estatísticas preocupantes, a mensagem que fica é clara: cada atitude no trânsito pode evitar uma tragédia.