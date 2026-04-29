Público vai ocupar o CriaSana em uma noite de arte, música e encontro cultural na região serrana - Foto: Ilustração

Público vai ocupar o CriaSana em uma noite de arte, música e encontro cultural na região serrana Foto: Ilustração

Publicado 29/04/2026 09:28

Macaé - O distrito do Sana, em Macaé, vai se transformar em palco de encontros, expressões e experiências culturais neste sábado, dia 2 de maio. O projeto “Macaé com Cultura, Arte e Luz” chega com a proposta de aproximar artistas e comunidade em uma noite que mistura criatividade, identidade local e convivência.

A programação será realizada no CriaSana, espaço já conhecido por incentivar iniciativas culturais na região serrana. A partir da noite, o público vai encontrar uma diversidade de atrações que vão além da música e criam um ambiente de troca e valorização da produção local.

O destaque musical ficará por conta do artista Xandão Tavares, que sobe ao palco às 21h com repertório voltado à animação do público. A apresentação promete embalar a noite e reforçar o clima de celebração entre moradores e visitantes.

O evento também vai abrir espaço para literatura, fotografia, dança e artesanato, além de experiências gastronômicas e oficinas culturais. A proposta é ampliar o acesso à arte e incentivar a participação ativa da população, criando um ambiente acolhedor e plural.

A iniciativa reforça o potencial cultural do Sana e movimenta a economia local, atraindo visitantes e fortalecendo o trabalho de artistas da região. A expectativa é de mais uma edição marcada pelo encontro de talentos e pela valorização da cultura como ferramenta de integração social.