Nova praça no Miramar reúne quadra coberta, área de lazer e espaço de atendimento social para a comunidade - Foto: Divulgação

Nova praça no Miramar reúne quadra coberta, área de lazer e espaço de atendimento social para a comunidadeFoto: Divulgação

Publicado 29/04/2026 09:28

Macaé - Moradores do Miramar vão passar a contar com um novo espaço pensado para lazer, esporte e atendimento social. A entrega da Praça Orlando Silva Proença e da Quadra Diego de Oliveira Caetano está marcada para o dia 8 de maio e promete transformar a rotina da comunidade com mais opções de convivência e qualidade de vida.

O novo espaço, conhecido também como Praça do Servidor, chega com uma estrutura diversificada. A área conta com academia ao ar livre, espaço destinado à prática de calistenia e um parque infantil com piso emborrachado, oferecendo mais segurança para as crianças. O projeto urbano também aposta em pavimentação moderna, com blocos intertravados coloridos, concreto e acabamento em pedra portuguesa nas calçadas.

Além do lazer, o local amplia o acesso a serviços essenciais. O anexo da praça abriga um Centro de Referência de Assistência Social, com cerca de 220 metros quadrados. O espaço foi planejado para oferecer atendimento individual, atividades em grupo e suporte administrativo, fortalecendo a rede de proteção social na região.

A quadra poliesportiva coberta é outro destaque do projeto. Com vestiários e estrutura completa, o equipamento inclui ainda um anexo voltado ao Centro Comunitário, totalizando mais de 850 metros quadrados de área construída. A expectativa é de que o espaço estimule a prática esportiva e também funcione como ponto de integração entre moradores.

A nova estrutura representa um avanço para o bairro, reunindo em um único local opções de lazer, esporte e assistência. A proposta é aproximar os serviços da população e criar um ambiente que valorize o convívio social e o bem-estar coletivo.