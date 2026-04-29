Nova praça no Miramar reúne quadra coberta, área de lazer e espaço de atendimento social para a comunidadeFoto: Divulgação
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