Nova secretária de Saúde assume o cargo com foco em ampliar o acesso e fortalecer o atendimento à população - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Nova secretária de Saúde assume o cargo com foco em ampliar o acesso e fortalecer o atendimento à populaçãoFoto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 28/04/2026 20:28

Macaé - A nova secretária de Saúde de Macaé iniciou oficialmente sua gestão com a promessa de fortalecer o atendimento e ampliar o cuidado com a população. Ao assumir o cargo, a gestora destacou que a missão vai além da administração e envolve sensibilidade, escuta e responsabilidade diante das demandas do sistema público.

Com trajetória ligada à atenção primária, a secretária afirmou que pretende intensificar ações que aproximem os serviços de saúde da realidade dos moradores. A proposta é avançar em um modelo mais humano e eficiente, capaz de atender desde os casos mais simples até as situações de maior complexidade.

A nomeação conta com o respaldo do prefeito Welberth Rezende e do vice-prefeito Fabiano Paschoal, que confiaram à nova titular a condução de uma das áreas mais estratégicas da administração pública.

No primeiro posicionamento após assumir a função, a secretária reforçou o compromisso com a população e reconheceu o papel fundamental dos profissionais da saúde. Segundo ela, o trabalho diário das equipes é essencial para garantir atendimento digno e de qualidade.

A expectativa é que a nova gestão aposte na integração entre setores, qualificação dos serviços e valorização dos servidores. O objetivo é construir uma rede mais resolutiva, capaz de responder com agilidade às necessidades da população.

O início do novo ciclo na saúde municipal acontece em um cenário de desafios, mas também de oportunidades para avanços estruturais e melhorias no atendimento. A condução da pasta agora passa a ser acompanhada de perto pela população, que espera resultados concretos no dia a dia das unidades de saúde.