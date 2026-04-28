Técnicos verificam bombas e qualidade do combustível durante ação em postos da cidade - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Técnicos verificam bombas e qualidade do combustível durante ação em postos da cidadeFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 28/04/2026 20:28

Macaé - Agentes de fiscalização entraram em campo e intensificaram o controle sobre a qualidade dos combustíveis vendidos em Macaé. A operação, realizada nesta terça-feira, dia 28, alcançou quatro postos da cidade e colocou à prova desde a quantidade abastecida até a composição da gasolina entregue ao consumidor.

A ação reuniu equipes do Procon e da Agência Nacional do Petróleo, que atuaram de forma integrada para garantir que os estabelecimentos sigam as normas previstas na legislação. Durante as visitas, os técnicos analisaram preços, aferiram a litragem nas bombas e realizaram testes para verificar se o combustível atende aos padrões exigidos, incluindo o percentual correto de etanol.

O objetivo principal é evitar prejuízos ao consumidor e combater práticas irregulares que podem afetar tanto o desempenho dos veículos quanto o orçamento das famílias. Em casos de irregularidade, as penalidades podem ser severas, com possibilidade de lacração de bombas e até interdição do estabelecimento.

Segundo o secretário executivo do Procon, Celso Mussi, a atuação conjunta fortalece a fiscalização e amplia a precisão das análises técnicas. Já o especialista da ANP, Marcelo da Silva, destacou que a presença da agência federal garante mais rigor no processo, inclusive com uso de equipamentos específicos para avaliação da qualidade.

No primeiro posto vistoriado, não houve registro de infrações, mas o trabalho segue como parte de um cronograma contínuo de inspeções. Em todo o país, esse tipo de ação já soma mais de 1.500 fiscalizações, com autuações em situações consideradas graves.

A orientação para quem abastece é simples e direta. O consumidor deve acompanhar o abastecimento, exigir a nota fiscal e, se houver dúvida, solicitar o teste de volume com o galão aferidor de 20 litros, que precisa estar disponível no local.

Em caso de suspeita de irregularidade, o Procon orienta que a denúncia seja feita imediatamente para garantir a apuração. O órgão mantém atendimento presencial no Centro de Macaé e também disponibiliza canais telefônicos e digitais para registrar reclamações.

A fiscalização segue como uma ferramenta importante para garantir transparência, segurança e respeito aos direitos de quem depende diariamente dos combustíveis.