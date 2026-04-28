Técnicos verificam bombas e qualidade do combustível durante ação em postos da cidadeFoto: Moisés Bruno H. Santos
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Operação conjunta do Procon e ANP vistoria bombas, preços e composição para evitar fraudes e irregularidades
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