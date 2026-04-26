Evento será realizado das 8h às 17h, no auditório da Universidade Federal do Rio de Janeiro - Foto: Douglas Smmithy

Evento será realizado das 8h às 17h, no auditório da Universidade Federal do Rio de JaneiroFoto: Douglas Smmithy

Publicado 26/04/2026 20:29

Macaé - Profissionais da enfermagem estarão no centro das atenções em Macaé durante quatro dias de atividades voltadas à valorização e ao aprimoramento da categoria. A Semana da Enfermagem 2026 acontecerá entre 12 e 15 de maio, com uma programação que vai unir conhecimento, troca de experiências e reconhecimento ao trabalho essencial desenvolvido nos serviços de saúde.

O evento será realizado no auditório da Cidade Universitária, das 8h às 17h, e terá como tema “Técnica, Ética e Política: Pilares Inegociáveis do Cuidado de Enfermagem”. A proposta é ampliar o olhar sobre a profissão e destacar a responsabilidade técnica e humana envolvida no atendimento à população.

A abertura, no dia 12, contará com homenagens a profissionais que se destacaram na rede municipal, além de parceiros que contribuem com a área. Em seguida, especialistas participam de uma mesa-redonda que vai discutir a relação entre prática profissional, ética e decisões que impactam diretamente a segurança do paciente.

No período da tarde, o debate segue com foco na saúde da mulher, trazendo informações sobre o uso do implante subdérmico e estratégias de cuidado clínico. A ideia é aproximar teoria e prática, com conteúdos que fazem parte da rotina dos profissionais.

Ao longo dos dias 13, 14 e 15, a programação será dedicada aos minicursos. Os participantes terão acesso a temas como ergonomia no ambiente de trabalho, atendimento em emergências pediátricas, leitura de exames laboratoriais, imunobiológicos, raciocínio clínico e eletrocardiograma. As atividades vão permitir atualização técnica e troca direta com especialistas.

A realização do evento também marca o mês da enfermagem, período que destaca datas importantes como o Dia Internacional da Enfermagem, em 12 de maio. Mais do que celebrar, a iniciativa reforça a importância de quem está diariamente nos hospitais, unidades básicas e serviços de urgência, garantindo cuidado e atenção à população.

As inscrições para os minicursos seguem abertas até o dia 10 de maio e podem ser feitas online. A expectativa é de grande participação de profissionais e estudantes interessados em se qualificar e fortalecer sua atuação na área.

