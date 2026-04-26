O Solar dos Mellos fica localizado na Rua Conde de Araruama, 248, Centro - Foto: Douglas Smmithy

O Solar dos Mellos fica localizado na Rua Conde de Araruama, 248, CentroFoto: Douglas Smmithy

Publicado 26/04/2026 20:29

Macaé - O projeto Cinema Comentado vai transformar as manhãs de maio em espaço de reflexão e troca de ideias em Macaé. As sessões acontecerão nos dias 12 e 26, sempre às 9h, no Solar dos Mellos, com entrada gratuita e aberta ao público.

A proposta vai além da exibição de filmes. Após cada sessão, o público participará de um bate-papo para discutir o tema “Trabalho dignifica?”, questionando o papel da atividade profissional na vida contemporânea. A escolha do mês reforça o simbolismo do período, tradicionalmente ligado ao Dia do Trabalhador.

Dois títulos conduzirão os debates. O longa “Trabalhar Cansa”, dirigido por Juliana Rojas e Marco Dutra, aborda a rotina de uma empreendedora e revela os desafios e pressões por trás da busca por autonomia. Já o documentário “Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar”, de Marcelo Gomes, retrata a realidade de trabalhadores em uma cidade marcada pela produção intensa, onde o descanso se torna exceção.

A curadoria é assinada por Gerson Dudus, que propõe um olhar crítico sobre o tema. A iniciativa busca provocar o público a pensar o trabalho não apenas como fonte de renda, mas como elemento que influencia emoções, relações e perspectivas de futuro.

Ao reunir cinema e debate, o projeto cria um ambiente acessível e participativo, aproximando a arte das questões do cotidiano. A expectativa é atrair diferentes públicos interessados em cultura e em discutir os desafios da vida moderna.