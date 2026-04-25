Entre as opções estão Forró Sênior, Ballet Sênior e cursos de pintura em tecido e tela - Foto: Ilustração

Entre as opções estão Forró Sênior, Ballet Sênior e cursos de pintura em tecido e telaFoto: Ilustração

Publicado 25/04/2026 10:27

Macaé - O Programa Cidade da Melhor Idade inicia nova fase de inscrições e convida moradores de Macaé a ocuparem o tempo com saúde, cultura e convivência. A iniciativa disponibiliza vagas para atividades que vão da dança à arte, com foco no bem-estar da população idosa.

Entre as opções estão Forró Sênior, Ballet Sênior e cursos de pintura em tecido e tela. As modalidades buscam estimular o corpo e a mente, além de fortalecer vínculos sociais. As vagas são limitadas, com turmas reduzidas para garantir acompanhamento mais próximo dos participantes.

As inscrições para as aulas de dança acontecem entre os dias 4 e 8 de maio. Já o curso de pintura abriu inscrições nesta semana e conta com duas turmas, cada uma com 12 vagas. Os interessados devem comparecer à sede do programa, localizada na região central da cidade.

A proposta vai além do entretenimento. As atividades promovem autoestima, autonomia e qualidade de vida, criando um ambiente acolhedor para troca de experiências e novas amizades. Para muitos participantes, o espaço representa uma oportunidade de redescobrir talentos e manter uma rotina ativa.

Mais informações podem ser obtidas por telefone junto à equipe responsável pelo programa.