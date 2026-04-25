Entre as opções estão Forró Sênior, Ballet Sênior e cursos de pintura em tecido e telaFoto: Ilustração
Macaé abre portas para a terceira idade com dança, arte e novas oportunidades
Programa oferece atividades gratuitas e incentiva bem-estar, convivência e qualidade de vida
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Praça histórica ganha nova vida e entra na reta final de revitalização em Macaé
Obras avançam com melhorias na estrutura, iluminação e lazer; entrega está prevista para maio
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Voz que acolhe: coral terapêutico transforma histórias e celebra 10 anos em Macaé
Projeto une música e saúde para fortalecer autoestima, superar perdas e criar novos caminhos de vida
Feriado com música e diversão: programação gratuita agita shopping em Macaé
Shows, teatro infantil e atividades recreativas garantem lazer para todas as idades no fim de semana prolongado
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