Participantes se preparam para largada em um dos cartões-postais mais movimentados da cidade - Foto: Ilustração

Participantes se preparam para largada em um dos cartões-postais mais movimentados da cidade Foto: Ilustração

Publicado 23/04/2026 12:07

Macaé - Macaé entra no clima da superação e do bem-estar com a largada da primeira etapa do Circuito XRun 2026, que promete reunir corredores, caminhantes e famílias logo nas primeiras horas da manhã deste domingo (26). O cenário escolhido é a Praia dos Cavaleiros, um dos pontos mais conhecidos da cidade.

A prova tem início previsto para às 7h, na Avenida Atlântica, com opções que atendem diferentes perfis. Quem prefere um ritmo mais leve pode optar pela caminhada de três quilômetros, enquanto os corredores encontram desafios nos percursos de seis e 12 quilômetros.

O evento, organizado pela X-Life, abre um calendário que ainda prevê outras três etapas ao longo do ano, com novas edições programadas para julho, setembro e novembro, esta última em formato noturno.

Aberto a participantes de todas as idades, o circuito também inclui modalidades voltadas para o público infantil, ampliando o alcance e incentivando a prática esportiva desde cedo. A proposta é integrar saúde, lazer e qualidade de vida em um ambiente descontraído e acessível.

As inscrições seguem até sexta-feira (24) e podem ser feitas pela internet. A expectativa é de grande adesão, com atletas locais e visitantes ocupando a orla para uma manhã marcada por energia, movimento e espírito esportivo.