Participantes se preparam para largada em um dos cartões-postais mais movimentados da cidade Foto: Ilustração
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