Equipes de resgate atuaram por dias em operação intensa até localizar o corpo na região Norte Fluminense - Foto: Reprodução

Equipes de resgate atuaram por dias em operação intensa até localizar o corpo na região Norte FluminenseFoto: Reprodução

Publicado 22/04/2026 10:14

Macaé - O Corpo de Bombeiros confirmou a localização do corpo de Gabriel Ramos na última segunda-feira (20), encerrando nove dias de buscas que mobilizaram equipes por mar e ar em Macaé. O jovem, de 28 anos, estava desaparecido desde o dia 11, quando entrou no mar na Praia Campista e não foi mais visto.

As buscas avançaram por diferentes pontos do litoral até que o corpo foi encontrado na região do Farol de São Thomé, área distante do local do desaparecimento. A forte corrente marítima, comum na costa da região, é apontada como fator determinante para o deslocamento.

A operação contou com embarcações, motos aquáticas e drones, em uma força-tarefa que mobilizou equipes diariamente desde o desaparecimento. O caso gerou comoção na cidade, onde Gabriel morava e mantinha vínculos familiares.

Pai de dois filhos, o jovem foi visto pela última vez em um trecho considerado crítico para banhistas. A Praia Campista costuma apresentar bandeiras vermelhas com frequência, sinalização que indica alto risco devido à intensidade das correntes e à força das ondas.

O episódio reforça o alerta para quem frequenta o litoral. Respeitar a sinalização, evitar áreas perigosas e redobrar a atenção são medidas essenciais para prevenir tragédias.