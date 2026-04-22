Material apreendido durante a operação reforça atuação policial contra o tráfico em bairros da cidade - Foto: Divulgação

Material apreendido durante a operação reforça atuação policial contra o tráfico em bairros da cidadeFoto: Divulgação

Publicado 22/04/2026 10:14

Macaé - A Polícia Militar fechou o cerco contra o tráfico no bairro Botafogo e retirou de circulação drogas e simulacros de armas que vinham sendo usados para intimidar moradores. A operação, realizada com apoio do Grupamento de Ações Táticas e do Serviço Reservado, terminou com um homem preso em flagrante.

A ação teve início após denúncias apontarem a atuação de suspeitos na venda de entorpecentes na região. Segundo a ocorrência, o grupo utilizava objetos semelhantes a armamento pesado para impor medo e manter o controle do território.

Durante o avanço das equipes, um dos suspeitos foi localizado e abordado. Com ele, os agentes apreenderam 19 cápsulas de cocaína, duas porções de maconha, dinheiro em espécie e três simulacros de arma de fogo, sendo dois modelos semelhantes a fuzil e um que imitava espingarda calibre 12.

O material apreendido reforça a estratégia de intimidação adotada por criminosos, que utilizam réplicas para simular poder bélico e afastar a presença de moradores e rivais.

De acordo com a polícia, o homem já possuía passagens por crimes como tráfico de drogas, furto qualificado, associação criminosa e posse de entorpecentes. A ocorrência foi registrada na 123ª Delegacia de Polícia, onde ele foi autuado por tráfico, com base na legislação vigente. O suspeito permanece preso e à disposição da Justiça.

A operação reforça o trabalho de inteligência e o combate direto ao tráfico em áreas urbanas, com foco na segurança da população e na redução da criminalidade.