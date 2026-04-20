Público acompanha exposição e apresentações culturais durante o World Creativity Day no Shopping Plaza MacaéFoto: Divulgação
Arte e dança movimentam o Shopping Plaza Macaé no World Creativity Day
Exposição e apresentações culturais gratuitas conectam artistas locais ao público e reforçam a criatividade como ferramenta de transformação
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