Público acompanha exposição e apresentações culturais durante o World Creativity Day no Shopping Plaza Macaé - Foto: Divulgação

Público acompanha exposição e apresentações culturais durante o World Creativity Day no Shopping Plaza MacaéFoto: Divulgação

Publicado 20/04/2026 12:47

Macaé - A criatividade toma conta do Shopping Plaza Macaé com uma programação que une arte, dança e expressão cultural durante o World Creativity Day. As atividades, gratuitas e abertas ao público, transformam o espaço em um ponto de encontro entre artistas locais e a comunidade.

Entre os destaques está a exposição do artista Bernardo Beraldini, que convida os visitantes a refletirem sobre a arte como instrumento de transformação social. As obras apresentadas integram a programação oficial do evento e ampliam o acesso à cultura dentro de um dos principais polos do festival na cidade.

A dança também ganha protagonismo na programação. O palco Fluxo Criativo recebe apresentações que valorizam diferentes estilos e talentos locais, promovendo interação com o público. Aulões e performances marcam o encerramento do evento, levando movimento, música e energia ao espaço.

A iniciativa reforça o papel do World Creativity Day como um catalisador de ideias, incentivando a inovação, a cultura e o desenvolvimento humano por meio da arte.