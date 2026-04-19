Mutirão realizado no sábado, dia 18, amplia acesso a consultas e reduz filas em Macaé - Foto: Ilustração

Mutirão realizado no sábado, dia 18, amplia acesso a consultas e reduz filas em MacaéFoto: Ilustração

Publicado 19/04/2026 12:30

Macaé - Os mutirões de saúde realizados em Macaé já mudam a rotina de quem aguardava por atendimento especializado. Com horários alternativos e foco na ampliação do acesso, a iniciativa alcançou 2.611 atendimentos até sexta-feira, dia 17, resultado das ações iniciadas em março.

O movimento acontece no Centro de Especialidades Dona Alba, onde, apenas nas edições de sábado, realizadas desde o início do projeto, foram registrados 1.861 atendimentos. Já as nove ações noturnas contribuíram com outros 750 procedimentos, reforçando a estratégia de flexibilizar o acesso aos serviços.

Neste sábado, dia 18, mais uma edição do mutirão foi realizada, oferecendo atendimentos em neuropediatria, cardiologia, reumatologia e clínica médica. Entre as especialidades mais procuradas ao longo das ações estão a neuropediatria, com mais de mil atendimentos, além de cardiologia, clínica geral, reumatologia e angiologia.

A proposta é atender principalmente quem encontra dificuldades para buscar assistência durante o horário comercial. A estrutura inclui intérprete de Libras, garantindo acessibilidade, além de atividades recreativas para crianças, tornando o ambiente mais acolhedor.

O atendimento em clínica médica ocorre por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio. Já as demais especialidades são organizadas com marcação antecipada.

A iniciativa amplia a oferta de consultas, reduz o tempo de espera e aproxima o atendimento da realidade da população.