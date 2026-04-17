Pescadores são beneficiados com renda garantida e participação em ações ambientais durante o período do defeso - Foto: Moisés Bruno

Pescadores são beneficiados com renda garantida e participação em ações ambientais durante o período do defesoFoto: Moisés Bruno

Publicado 17/04/2026 11:18

Macaé - Macaé ganha destaque estadual ao transformar uma política pública em exemplo de desenvolvimento sustentável e inclusão social. O município conquistou o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora com um projeto que valoriza a pesca artesanal e garante dignidade a quem depende diretamente do mar para viver.

A iniciativa vencedora se consolidou ao enfrentar um dos períodos mais delicados para os pescadores, o defeso, quando a atividade é suspensa para preservar as espécies. Nesse intervalo, trabalhadores recebem um salário mínimo mensal como forma de apoio, o que assegura estabilidade financeira e evita a interrupção completa da renda familiar.

Mais do que assistência, o projeto propõe participação ativa. Pescadores e descascadeiras se envolvem em ações ambientais, como mutirões de limpeza e atividades educativas, reforçando a consciência sobre a preservação dos recursos naturais. O resultado é uma política que não apenas protege o meio ambiente, mas também fortalece o sentimento de pertencimento e responsabilidade coletiva.

Ao todo, cerca de 500 profissionais são diretamente beneficiados, incluindo pescadores e trabalhadoras do beneficiamento do pescado. Esse alcance reflete no comércio local, na circulação de renda e na manutenção da atividade tradicional, que faz parte da identidade cultural da cidade.

Outro ponto que chama atenção é a integração com a educação. O pescado artesanal passou a abastecer a merenda escolar da rede municipal, garantindo alimento de qualidade para aproximadamente 42 mil alunos. A iniciativa amplia o mercado para os produtores locais e cria um ciclo positivo, onde o recurso investido retorna para a própria comunidade.

Os números reforçam a dimensão do projeto. Mais de 60 pescadores participam diretamente do fornecimento do pescado para as escolas, com contratos que movimentam milhões ao longo do ano. A medida incentiva a formalização, fortalece a organização da categoria e abre novas possibilidades de crescimento para o setor.

O reconhecimento estadual veio após um processo criterioso, que incluiu avaliação técnica e visitas in loco. A premiação reuniu centenas de gestores públicos e destacou práticas inovadoras voltadas ao desenvolvimento dos municípios fluminenses.

Além do projeto premiado, Macaé também figurou entre os finalistas com a Moeda Social Macaíba, uma iniciativa que injeta recursos diretamente na economia local. O programa já beneficia cerca de 30 mil pessoas e movimenta o comércio ao incentivar o consumo dentro do próprio município, fortalecendo pequenos empreendedores e reduzindo desigualdades.

A conquista reforça a capacidade de articulação entre políticas públicas e necessidades reais da população. Em Macaé, o resultado vai além de números e premiações. Ele aparece na rotina de famílias que conseguem atravessar períodos difíceis com mais segurança, na valorização do trabalho tradicional e no cuidado com o meio ambiente.

O prêmio consolida o município como referência em iniciativas que equilibram desenvolvimento econômico, inclusão social e sustentabilidade, mostrando que é possível crescer sem abrir mão da preservação e do cuidado com as pessoas.