Evento em Macaé orienta servidores sobre como se proteger de ataques digitais e preservar dados públicos - Foto: Ilustração

Evento em Macaé orienta servidores sobre como se proteger de ataques digitais e preservar dados públicosFoto: Ilustração

Publicado 17/04/2026 11:17

Macaé - Macaé entra no radar da segurança digital com um encontro voltado a quem lida diariamente com dados e sistemas públicos. No próximo dia 29 de abril, servidores e profissionais de tecnologia terão a oportunidade de entender, na prática, como funcionam os ataques virtuais e quais medidas podem evitar prejuízos e vazamentos de informações.

A palestra “Sob Ataque! Cibersegurança para quem está na linha de frente” será realizada das 9h30 ao meio-dia, no salão nobre da Câmara Municipal, com participação do especialista Wanderley Abreu Jr. O evento integra a política de segurança digital do município e tem como foco capacitar quem atua diretamente na gestão de dados.

O conteúdo foi pensado para a realidade do dia a dia. Casos reais, falhas comuns e estratégias de defesa serão apresentados de forma clara, permitindo que até usuários com menos experiência compreendam os riscos e saibam como agir. A proposta é transformar conhecimento técnico em prática acessível.

O avanço das ameaças virtuais acendeu um alerta em todo o país. Ataques como roubo de dados, invasões de sistemas e golpes digitais têm afetado órgãos públicos, causando transtornos e prejuízos. Levantamentos recentes apontam fragilidades em diversas prefeituras, o que reforça a necessidade de preparo constante.

No município, ações já vêm sendo adotadas para reduzir vulnerabilidades. Equipes passaram por treinamentos, ferramentas de monitoramento foram implementadas e um setor específico foi estruturado para acompanhar a segurança das redes em tempo real. A iniciativa também atende às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados, que estabelece regras para o uso responsável das informações pessoais.

Durante a palestra, o especialista vai detalhar como ataques acontecem, quais erros mais facilitam invasões e quais medidas simples podem fortalecer a proteção digital. O encontro também vai abordar as responsabilidades legais e as possíveis penalidades em casos de descumprimento das normas.

As inscrições seguem abertas até o dia 28 e podem ser feitas pela internet. A expectativa é reunir profissionais de diferentes áreas, reforçando a importância da segurança da informação como parte essencial da gestão pública moderna.