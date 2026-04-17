Material apreendido foi localizado com ajuda de cães farejadores em área de difícil acesso - Foto: Divulgação

Material apreendido foi localizado com ajuda de cães farejadores em área de difícil acessoFoto: Divulgação

Publicado 17/04/2026 11:17

Macaé - Policiais militares intensificaram o combate ao tráfico em Macaé e conseguiram retirar uma grande quantidade de drogas de circulação após uma ação estratégica na Favela da Linha. A operação contou com o apoio de cães farejadores, que foram decisivos para localizar o material escondido.

A ofensiva reuniu equipes do 32º BPM, do Batalhão de Ações com Cães e de grupamentos especializados, ampliando a presença policial na região. O uso dos animais permitiu que os agentes identificassem dois pontos suspeitos em um terreno baldio, onde estavam escondidas mochilas com entorpecentes.

Dentro das bolsas, os policiais encontraram centenas de porções prontas para venda. Ao todo, foram apreendidos 317 frascos de loló, 139 porções de cocaína, 132 unidades de crack e 227 buchas de maconha. Segundo estimativa da polícia, o material representa um prejuízo de mais de R$ 12 mil ao tráfico.

A ação faz parte de uma estratégia de enfrentamento direto às áreas dominadas pelo crime organizado, com foco na retirada de drogas e na redução da circulação de entorpecentes nas comunidades. A integração entre diferentes equipes também foi apontada como fundamental para o resultado.

O material apreendido foi encaminhado para a delegacia responsável pela área, onde a ocorrência foi registrada. Até o momento, não houve informações sobre presos na ação.

A presença constante das forças de segurança e o uso de tecnologia, como o trabalho com cães farejadores, têm ampliado a eficiência das operações e contribuído para enfraquecer a atuação do tráfico em pontos considerados estratégicos.