Moto recuperada e material apreendido foram levados para a delegacia após ação policial no bairro - Foto: Divulgação

Moto recuperada e material apreendido foram levados para a delegacia após ação policial no bairroFoto: Divulgação

Publicado 16/04/2026 11:08

Macaé - A ação rápida da Polícia Militar garantiu a recuperação de uma motocicleta com registro de roubo e a apreensão de drogas na madrugada desta quinta-feira em Macaé. O caso aconteceu no bairro Parque Aeroporto, área que tem recebido atenção reforçada das equipes de patrulhamento.

Os agentes do 32º BPM chegaram até o local após uma denúncia apontar um homem em atitude suspeita circulando de moto nas proximidades da Praça da AMPRA. A informação levou os policiais a intensificarem as buscas na região.

A equipe encontrou uma motocicleta modelo KTM 390 Duke, de cor branca, com registro de roubo. Próximo ao veículo, os policiais localizaram uma mochila com entorpecentes, o que levantou suspeita de ligação com o tráfico na área.

O material apreendido e a motocicleta foram encaminhados para a 123ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. Até o momento, não há confirmação sobre a prisão de suspeitos ligados ao caso.



Moto recuperada e material apreendido foram levados para a delegacia após ação policial no bairro Foto: Divulgação A recuperação do veículo e a retirada de drogas de circulação reforçam o trabalho de prevenção e combate ao crime, ampliando a sensação de segurança para moradores da região.