Ação policial no Lagomar resulta na apreensão de drogas e prisão de dois suspeitos - Foto: Divulgação

Ação policial no Lagomar resulta na apreensão de drogas e prisão de dois suspeitosFoto: Divulgação

Publicado 15/04/2026 10:50

Macaé - Policiais militares frustraram uma tentativa de fuga e colocaram fim à atuação de dois suspeitos de tráfico no Lagomar, em Macaé. A prisão aconteceu na terça-feira, 14, após informações apontarem a movimentação de venda de drogas na região.

A equipe montou um cerco tático e avançou sobre o ponto indicado. Ao perceberem a chegada da viatura, os dois homens correram e tentaram se esconder dentro de um estabelecimento comercial, mas foram localizados e detidos poucos metros depois.

Durante as buscas, os agentes encontraram entorpecentes já prontos para comercialização. Havia porções de cocaína, maconha e crack, além de dinheiro em espécie e um aparelho celular. As quantidades não foram divulgadas.

A abordagem confirmou um histórico que reforça a suspeita. Na delegacia, foi constatado que os dois já possuíam anotações criminais por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O caso foi registrado na 123ª Delegacia de Polícia, onde a dupla permaneceu presa à disposição da Justiça. A operação integra o trabalho de rotina das forças de segurança para reduzir a atuação do tráfico e aumentar a sensação de segurança entre os moradores.