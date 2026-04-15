Ação policial no Lagomar resulta na apreensão de drogas e prisão de dois suspeitosFoto: Divulgação
Cerco no Lagomar termina com dupla presa por tráfico em Macaé
Ação da PM intercepta tentativa de fuga, apreende drogas e reforça combate ao crime na região
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