Moradores do Lagomar buscam atendimento para regularizar imóveis e garantir documentação definitiva - Foto: Divulgação

Moradores do Lagomar buscam atendimento para regularizar imóveis e garantir documentação definitiva Foto: Divulgação

Publicado 14/04/2026 12:06

Macaé - Moradores do Lagomar passaram a contar, desde segunda-feira, dia 13, com um novo ponto de atendimento voltado à regularização de imóveis em Macaé. O escritório do programa Reurb-S começou a funcionar no bairro com a proposta de orientar famílias e dar andamento ao processo que busca garantir o direito à moradia formal.

Instalado na Rua Nossa Senhora Desatadora de Nós, o espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, oferecendo informações sobre a documentação necessária para a obtenção do título de propriedade. A ação integra um projeto amplo que prevê a regularização de cerca de 12 mil imóveis, sendo a maior parte localizada no próprio Lagomar.

O trabalho inclui etapas técnicas como mapeamento fundiário e levantamento cadastral, organizados por setores que serão atendidos de forma gradual até 2028. Neste primeiro momento, as atividades se concentram no Setor A, na entrada do bairro. A iniciativa também contempla ações informativas nas ruas, com equipes identificadas que orientam moradores e facilitam o acesso ao cadastro.

Além do atendimento presencial, o projeto utiliza canais digitais para agilizar o pré-cadastro e ampliar o alcance das informações. A expectativa é que a adesão da população contribua para acelerar o processo e garantir segurança jurídica às famílias.

Com a regularização, os imóveis passam a ter registro formal, o que permite acesso a crédito, valorização patrimonial e transmissão legal para herdeiros. O projeto também prevê melhorias urbanas e reforça a integração do Lagomar ao planejamento da cidade, consolidando a área como núcleo urbano reconhecido.

A iniciativa inclui ainda ações nas Malvinas, onde a regularização fundiária será realizada em parceria com programas federais de habitação, com previsão inicial de entrega de mil títulos.