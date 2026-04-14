Moradores do Lagomar buscam atendimento para regularizar imóveis e garantir documentação definitiva Foto: Divulgação
Regularização de imóveis avança e escritório abre portas no Lagomar para atender moradores
Novo espaço orienta famílias sobre documentação e integra projeto que pretende legalizar cerca de 12 mil imóveis em Macaé
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Mais de 400 vagas abertas movimentam mercado de trabalho em Macaé
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