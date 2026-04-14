Equipes percorrem comunidades da serra para garantir proteção de cães e gatos contra a raivaFoto: Divulgação
Campanha antirrábica avança na serra de Macaé com vacinação em quatro localidades
Ação percorre comunidades ao longo da semana e reforça importância da imunização de cães e gatos
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Mais de 400 vagas abertas movimentam mercado de trabalho em Macaé
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Processo de reingresso segue até o dia 30 e mira profissionais que já possuem diploma superior
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