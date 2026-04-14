Equipes percorrem comunidades da serra para garantir proteção de cães e gatos contra a raiva - Foto: Divulgação

Equipes percorrem comunidades da serra para garantir proteção de cães e gatos contra a raivaFoto: Divulgação

Publicado 14/04/2026 11:34

Macaé - A campanha de vacinação antirrábica segue mobilizando equipes de saúde na região serrana de Macaé ao longo desta semana, com atendimento em diferentes localidades e horários definidos para facilitar o acesso da população. A iniciativa busca ampliar a cobertura vacinal e prevenir a circulação da raiva, doença grave e com risco à vida.

Nesta terça-feira, dia 14, a imunização acontece em Bicuda Pequena, das 9h às 12h, com ponto fixo próximo à unidade da Estratégia Saúde da Família, além de atendimento volante. Na quarta-feira, dia 15, a equipe segue para Bicuda Grande, no mesmo horário, com estrutura itinerante. Já na quinta-feira, dia 16, a ação chega a Serro Frio, também das 9h às 12h. O cronograma da semana se encerra na sexta-feira, dia 17, em Serra Escura, mantendo o atendimento no período da manhã.

A vacinação é considerada a principal forma de prevenção contra a raiva, enfermidade transmitida, na maioria dos casos, pela mordida de animais infectados. A orientação é que tutores levem os cães com coleira, guia e, quando necessário, focinheira. Já os gatos devem ser transportados em caixas adequadas, garantindo segurança durante o atendimento.

Animais doentes, debilitados, prenhes ou em fase de amamentação não devem ser vacinados. Em caso de dúvidas, a recomendação é buscar orientação antes de comparecer ao local.

Informações adicionais podem ser obtidas junto à Vigilância Ambiental, no Centro, ou pelos canais oficiais disponibilizados para atendimento à população.