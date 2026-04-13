Aroeira conquista o topo e emociona Macaé no retorno histórico do Carnaval após mais de uma décadaFoto: Divulgação
Aroeira leva o título e marca retomada do Carnaval fora de época em Macaé
Desfiles entre os dias 10 e 12 de abril devolvem à cidade a tradição do samba após mais de uma década
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