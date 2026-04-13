Aroeira conquista o topo e emociona Macaé no retorno histórico do Carnaval após mais de uma década - Foto: Divulgação

Aroeira conquista o topo e emociona Macaé no retorno histórico do Carnaval após mais de uma décadaFoto: Divulgação

Publicado 13/04/2026 11:58

Macaé - A GRES Acadêmicos da Aroeira conquistou o título do Carnaval da Alegria 2026 e protagonizou o retorno dos desfiles fora de época em Macaé, realizados entre os dias 10 e 12 de abril, na Cidade do Samba, na Linha Verde. A apuração aconteceu na tarde de domingo, dia 12, e foi acompanhada por torcedores que lotaram o espaço após mais de dez anos sem o evento.

A disputa no Grupo Especial seguiu equilibrada até a última nota. A Aroeira ficou com o primeiro lugar, seguida pela GRES Unidos dos Bairros e pela GRES Império da Barra. Na sequência apareceram a GRES Princesinha do Atlântico, em quarto, e a GRES Esplendor do Lagomar, em quinto.

No Grupo de Acesso, a GRES Unidos dos Estudantes garantiu o primeiro lugar com desfile marcado por organização e identidade na avenida.

O anúncio do resultado reuniu torcidas, que reagiram com aplausos e celebração a cada nota divulgada. O público voltou a ocupar as arquibancadas com bandeiras e cantos, reforçando a retomada de uma das principais manifestações culturais da cidade.

Os desfiles começaram na quinta-feira, dia 10, e seguiram até domingo, dia 12, com apresentações das escolas e programação cultural voltada para moradores e visitantes. As agremiações levaram para a avenida enredos com alegorias, fantasias e coreografias avaliadas por jurados em diferentes quesitos.

A estrutura montada para o evento contou com arquibancadas para cerca de 1.600 pessoas, camarotes acessíveis, painéis de LED e sistema de som de grande porte, garantindo condições para a realização das apresentações.

A programação foi encerrada na noite de domingo, dia 12, com o cortejo de bois pintadinhos credenciados, que manteve o clima festivo e ampliou as atrações do evento.