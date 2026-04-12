Alunos da rede municipal ganham destaque em projeto de música que transforma aprendizado e autoestima - Foto: Ilustração

Alunos da rede municipal ganham destaque em projeto de música que transforma aprendizado e autoestimaFoto: Ilustração

Publicado 12/04/2026 10:35

Macaé - A Orquestra Caixa de Música ganha força em Macaé e amplia o alcance entre estudantes da rede municipal, com novas escolas atendidas e mais alunos envolvidos. Criado há um ano no Colégio Municipal Eraldo Mussi, no bairro Malvinas, o projeto dobrou de tamanho e passou a integrar também outras três unidades de ensino.

Coordenada pelo maestro e professor Hélio Júnior, a iniciativa reúne crianças do 4º ao 6º ano do Ensino Fundamental e oferece aulas de violino aliadas à formação cultural e social. A proposta vai além da música e busca estimular disciplina, concentração e autoestima, especialmente em áreas marcadas por vulnerabilidade social.

Com a expansão, o projeto passou a atender também estudantes dos colégios municipais Generino Teotônio de Luna, na Virgem Santa, Botafogo, no bairro Botafogo, e Maria Isabel Damasceno Simão, no Centro. Os ensaios continuam concentrados no Eraldo Mussi, onde a orquestra teve início a partir da doação de instrumentos.

A expectativa para o segundo semestre inclui a ampliação do grupo para uma orquestra de cordas, com a inclusão de violoncelos, contrabaixos acústicos e canto coral. A meta é integrar apresentações ao calendário cultural da cidade, com destaque para eventos de fim de ano.

Entre os alunos, o impacto já aparece no cotidiano. A estudante Lara Ribeiro, de 11 anos, destaca a experiência de subir ao palco pela primeira vez como um momento marcante. Já Emily Campos, de 12, aponta a superação das dificuldades iniciais como parte do aprendizado e celebra a permanência no projeto.

No ano passado, a orquestra realizou um concerto de gala no teatro do Sindipetro, reunindo familiares e comunidade em uma apresentação que simbolizou o avanço dos alunos. A experiência consolidou o projeto como ferramenta de transformação social por meio da música.

Com trajetória no ensino e na regência, Hélio Júnior atua na formação musical de jovens e acumula experiências em corais e instituições culturais, fortalecendo a proposta de levar a música a diferentes espaços da cidade.