Acusado foi capturado após trabalho de inteligência e levado para a delegacia responsável pelo caso - Foto: Divulgação

Acusado foi capturado após trabalho de inteligência e levado para a delegacia responsável pelo casoFoto: Divulgação

Publicado 10/04/2026 13:59

Macaé - A Polícia Civil avançou em uma investigação de tentativa de execução em Macaé e colocou atrás das grades um homem apontado como peça-chave no crime. Conhecido pelo apelido de “Sucesso”, ele foi preso após semanas de apuração que reuniram provas consideradas consistentes pelos investigadores.

Segundo a linha investigativa, o caso teve início no dia 12 de fevereiro de 2026, por volta das 21h, quando a vítima deixou uma academia na Avenida Tancredo de Almeida Neves e acabou cercada por um grupo de criminosos. A ação, de acordo com a polícia, teria sido coordenada por “Sucesso”, apontado como liderança do tráfico no bairro Parque Aeroporto.

A vítima sofreu agressões violentas, com ataques físicos e uso de objetos, e foi levada à força para um ponto isolado, onde seria executada. Ainda conforme a investigação, o suspeito teria dado ordens diretas para que o crime fosse consumado. Apesar da gravidade da situação, a vítima conseguiu escapar e sobreviveu.

Com base nos elementos reunidos, a 123ª Delegacia de Polícia representou pela prisão temporária do suspeito, autorizada pela 1ª Vara Criminal de Macaé. O trabalho de inteligência levou os agentes até a Avenida Porto de Tubarão, no bairro Jardim Mariléia, em Rio das Ostras, onde o homem foi localizado e detido.

A Polícia Civil segue com diligências para identificar e prender outros envolvidos na ação criminosa. O caso reforça o foco das forças de segurança no enfrentamento ao crime organizado e na responsabilização de lideranças que atuam nos bastidores das ações violentas.