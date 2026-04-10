Agentes agiram após denúncia e encontraram suspeitos dentro do imóvel público - Foto: Divulgação

Agentes agiram após denúncia e encontraram suspeitos dentro do imóvel públicoFoto: Divulgação

Publicado 10/04/2026 10:15

Macaé - Uma denúncia feita no momento certo evitou mais um prejuízo ao patrimônio público em Macaé. A Guarda Municipal conseguiu interceptar dois homens dentro do Cine Clube da cidade, antes que o furto fosse concluído, em uma ação considerada decisiva pela rapidez da resposta.

O Grupamento de Apoio Operacional realizava patrulhamento de rotina quando recebeu a informação sobre a invasão ao imóvel. A equipe seguiu imediatamente até o local e encontrou os suspeitos ainda no interior do prédio, já com materiais separados para retirada.

A abordagem aconteceu de forma direta, sem resistência, e confirmou a tentativa de furto. Segundo informações levantadas no local, os dois homens já possuíam passagens pela polícia. Um deles, inclusive, tinha registro por tentativa de homicídio, o que elevou o nível de atenção dos agentes durante a ocorrência.

A ação evitou danos maiores à estrutura do espaço cultural, que poderia sofrer perdas significativas caso o crime fosse consumado. O Cine Clube é considerado um equipamento importante para atividades culturais e educativas da cidade.

Após a prisão em flagrante, os suspeitos foram encaminhados para a 123ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. A dupla foi autuada por furto qualificado e permanece à disposição da Justiça.

A Guarda Municipal destacou que a agilidade da equipe foi fundamental para o desfecho da ocorrência. A atuação reforça o papel do patrulhamento preventivo e da parceria com a população, que contribui com denúncias e informações.