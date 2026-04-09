Equipes identificadas vão atuar nos bairros para substituir equipamentos e padronizar ligações de água - Foto: Divulgação

Equipes identificadas vão atuar nos bairros para substituir equipamentos e padronizar ligações de águaFoto: Divulgação

Publicado 09/04/2026 11:22

Macaé - A modernização do sistema de medição de água em Macaé já tem data para sair do papel e começa com impacto direto na rotina dos moradores. Uma operação de grande porte vai substituir milhares de hidrômetros e reorganizar ligações, com foco em mais precisão, transparência e controle no consumo.

A iniciativa é da concessionária responsável pelos serviços de esgoto e gestão comercial da água na cidade, em parceria com a Cedae. Ao todo, serão trocados 12.500 hidrômetros, além de cerca de 600 intervenções para padronização e remanejamento de ramais para a parte externa dos imóveis. O cronograma prevê execução ao longo de até 12 meses, com início pelo bairro Mirante da Lagoa.

Os hidrômetros são equipamentos essenciais para medir o consumo real de cada residência. Com o passar do tempo, o desempenho pode ser comprometido, o que torna a substituição necessária para garantir leituras mais precisas. A escolha dos imóveis segue critérios técnicos, como tempo de uso e eficiência dos aparelhos.

Antes da realização do serviço, os moradores serão avisados por meio da fatura mensal. As equipes responsáveis estarão uniformizadas e identificadas, garantindo segurança durante a execução. Não haverá cobrança em nenhuma etapa da operação.

Além de melhorar a eficiência do sistema, a atualização dos equipamentos permite que o consumidor acompanhe melhor o próprio consumo. A medida facilita a identificação de vazamentos internos e contribui para evitar desperdícios.

Segundo o gerente comercial da concessionária em Macaé, Flávio Galindo, a ação representa um avanço importante. “A modernização dos hidrômetros fortalece a transparência e amplia o controle sobre o consumo. É um investimento que melhora a gestão e incentiva o uso consciente da água”, afirmou.

A iniciativa também reforça uma agenda de sustentabilidade, alinhada à necessidade de preservar recursos hídricos e tornar o serviço mais eficiente para toda a cidade.