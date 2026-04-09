Estrutura montada na Linha Verde promete receber público com conforto, luz e segurança durante a folia - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Estrutura montada na Linha Verde promete receber público com conforto, luz e segurança durante a foliaFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 09/04/2026 11:21

Macaé - A organização do Carnaval fora de época de Macaé entra na fase decisiva com a conclusão da vistoria técnica que definiu os últimos ajustes para o evento, que acontece entre os dias 9 e 12, na Cidade do Samba, na Linha Verde. O planejamento reúne diferentes áreas do município para garantir uma festa estruturada, segura e acessível ao público.

A inspeção foi conduzida pelo vice-prefeito Fabiano Paschoal, que acompanhou de perto a atuação integrada das equipes de Turismo, Cultura, Infraestrutura, Mobilidade Urbana, Serviços Públicos e Iluminação. O trabalho envolveu checagem de iluminação, organização dos espaços, circulação de pessoas e montagem de toda a logística necessária para os quatro dias de programação.

A expectativa é de grande público, com estrutura preparada para receber famílias, turistas e moradores. “É importante a população saber que o Carnaval fora de época de Macaé vai acontecer com segurança e estrutura especial montada. Esperamos a participação de todos, com um ambiente preparado para todas as idades”, afirmou o vice-prefeito.

Para facilitar o acesso, a mobilidade urbana contará com linhas diretas de ônibus saindo do Terminal Central com destino à Cidade do Samba. A estratégia busca reduzir impactos no trânsito da Linha Verde e oferecer mais agilidade no deslocamento, principalmente nos horários de maior movimento.

A programação começa na quinta-feira com os tradicionais bois pintadinhos, manifestação cultural que carrega a identidade popular da cidade. Na sexta, entram na avenida as escolas do Grupo de Acesso, enquanto o sábado fica reservado para o desfile das agremiações do Grupo Especial. No domingo, a partir das 14h, o público acompanha a apuração dos resultados.

Segundo o secretário de Turismo, Léo Anderson, toda a estrutura foi dimensionada para suportar o fluxo esperado, respeitando critérios técnicos de segurança e organização. Já a secretária de Cultura, Waleska Freire, destacou que o calendário foi planejado de forma estratégica, considerando o período da Semana Santa.

A montagem do evento envolveu ainda equipes responsáveis por serviços essenciais, como limpeza urbana, manutenção e iluminação, reforçando o compromisso com uma festa bem organizada e preparada para receber o público com conforto e tranquilidade.