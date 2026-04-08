Unidade móvel percorre bairros e leva serviços de saúde para mais perto da população - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Unidade móvel percorre bairros e leva serviços de saúde para mais perto da populaçãoFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 08/04/2026 11:31

Macaé - O cuidado com a saúde ganha as ruas de Macaé e chega mais perto de quem precisa. O programa Saúde Até Você divulgou o cronograma de atendimentos itinerantes para o mês de abril, com serviços gratuitos em diversos pontos da cidade.

A unidade móvel vai circular por locais estratégicos, como ginásio poliesportivo, Câmara Municipal, aeroporto, Barreto e região central, sempre das 9h às 16h. A proposta é facilitar o acesso, principalmente para quem encontra dificuldade em procurar uma unidade fixa durante o dia.

Durante os atendimentos, a população terá acesso a consultas clínicas, exames preventivos e ultrassonografias. Neste último caso, o serviço é destinado a pacientes previamente agendadas pelo setor responsável.

Segundo o coordenador da Atenção Integral à Saúde da Mulher, Hugo Maia Torquato, a iniciativa busca reduzir barreiras no acesso ao atendimento. “A ideia é levar o serviço até onde as pessoas estão. Isso ajuda a diminuir filas e garante mais cuidado para quem tem uma rotina corrida ou dificuldade de deslocamento”, explicou.

Para a realização do exame preventivo, é necessário seguir algumas orientações, como evitar relações sexuais e uso de pomadas vaginais nos dois dias anteriores, além de não estar no período menstrual. Também é obrigatória a apresentação de documento com foto e Cartão do SUS.

O cronograma inclui passagens pela Arena Sol y Mar no dia 11, Câmara no dia 13, aeroporto entre os dias 14 e 16, Barreto nos dias 17 e 18, e Centro entre os dias 28 e 30. A iniciativa reforça o compromisso com uma saúde mais acessível, próxima e humanizada.