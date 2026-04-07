Participantes exploram a orla de Imbetiba em passeio adaptado com foco em inclusão e acessibilidade Foto: Reprodução
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