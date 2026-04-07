Participantes exploram a orla de Imbetiba em passeio adaptado com foco em inclusão e acessibilidade - Foto: Reprodução

Participantes exploram a orla de Imbetiba em passeio adaptado com foco em inclusão e acessibilidade Foto: Reprodução

Publicado 07/04/2026 12:49

Macaé - A orla de Imbetiba se prepara para receber um passeio diferente, onde a inclusão é protagonista e o acesso ao lazer ganha novos caminhos. Pessoas com deficiência e mobilidade reduzida terão a oportunidade de conhecer a história local em um Walking Tour pensado para garantir autonomia, segurança e participação.

A atividade acontece no dia 10, a partir das 9h, com percurso guiado pela orla. O passeio é exclusivo para cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência auditiva, reunindo história, turismo e integração em um ambiente ao ar livre.

Durante o trajeto, os participantes vão conhecer curiosidades sobre o bairro, desde o antigo porto até a transformação da região em ponto turístico, passando pelo desenvolvimento urbano e a influência da indústria do petróleo no crescimento da cidade.

Após a caminhada, a experiência ganha um momento especial com o banho de mar assistido. A partir das 10h, equipes preparadas oferecem suporte para que cadeirantes possam entrar no mar com segurança, ampliando o acesso a um espaço que, muitas vezes, ainda apresenta barreiras.

A coordenadora de políticas para pessoas com deficiência, Caroline Mizurine, destacou o impacto da ação. “A proposta é garantir que todos tenham acesso aos espaços da cidade. Mais do que um passeio, é uma forma de inclusão, pertencimento e cidadania”, afirmou.

As inscrições são gratuitas e seguem abertas até o dia 9, por e-mail. O projeto reforça a importância de iniciativas que transformam o cotidiano e mostram que o direito ao lazer deve ser para todos.