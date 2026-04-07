Peças produzidas por artesãos de Macaé ganham destaque em feira estadual no Rio de Janeiro - Foto: Ilustração

Peças produzidas por artesãos de Macaé ganham destaque em feira estadual no Rio de Janeiro Foto: Ilustração

Publicado 07/04/2026 12:49

Macaé - Os talentos de Macaé começam a ganhar espaço além das fronteiras da cidade com a participação inédita na 18ª edição da Rio Artes, uma das principais feiras de economia criativa do estado. A presença marca um novo momento para o artesanato local, que passa a contar com apoio estruturado para alcançar novos públicos.

Um grupo de 25 artesãos foi selecionado por edital público e representa o município no evento, realizado na Expo Rio Cidade Nova, no Rio de Janeiro, entre os dias 8 e 12. A iniciativa abre portas para a valorização, divulgação e comercialização de peças produzidas na cidade, reforçando a identidade cultural da região.

O estande reúne trabalhos que carregam técnicas e histórias diversas, como crochê, biscuit, bordado, costura criativa e pintura em porcelana. Cada peça leva consigo referências do cotidiano e da cultura macaense, criando uma conexão direta com o público visitante.

Além da exposição e venda, os participantes também têm acesso a oficinas e atividades formativas, que ampliam o conhecimento e fortalecem o desenvolvimento profissional. A troca de experiências com outros artesãos e especialistas do setor surge como uma oportunidade de crescimento e inovação.

A coordenadora de Economia Criativa, Clarinda Eloá, destacou a importância da iniciativa. “Esse é um passo importante para dar visibilidade ao trabalho dos nossos artesãos. É também uma chance de aprender novas técnicas e ampliar horizontes dentro de um setor que cresce cada vez mais no país”, afirmou.

Com transporte garantido e participação organizada em sistema de revezamento, os artesãos atuam de forma colaborativa no espaço. A estreia institucional reforça o potencial da economia criativa como ferramenta de geração de renda e valorização cultural.